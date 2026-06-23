Σταρ της K-pop βρήκε τον μπελά του από εμμονική θαυμάστρια: Χτύπησε... 133 φορές το κουδούνι του Jungkook από τους BTS

Η Βραζιλιάνα, που συνελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου του 2025 και τελικά παραπέμφθηκε στους εισαγγελείς τον Φεβρουάριο, έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή και πλέον κινδυνεύει με απέλαση από τη Νότια Κορέα