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Αδειάζει η Αθήνα: Πάνω από 43.600 επιβάτες αναχωρούν από τον Πειραιά για τον Δεκαπενταύγουστο, 194 δρομολόγια έως την Κυριακή
Αδειάζει η Αθήνα: Πάνω από 43.600 επιβάτες αναχωρούν από τον Πειραιά για τον Δεκαπενταύγουστο, 194 δρομολόγια έως την Κυριακή
Η μεγαλύτερη έξοδος καταγράφεται σήμερα, Παρασκευή, με 30.526 επιβάτες – Τα στοιχεία για το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 43.600 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και την Κυριακή.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 194 αναχωρήσεις επιβατηγών πλοίων από τις πύλες της Τζελέπη και του Αργοσαρωνικού. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται σήμερα, Παρασκευή με 81 δρομολόγια.
Ωστόσο, λόγω των έντονων και μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων, το πρόγραμμα των αναχωρήσεων για το Σάββατο και την Κυριακή ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για τον λόγο αυτό αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.
Την Κυριακή 16 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί 59 αναχωρήσεις από τον Αργοσαρωνικό, εκ των οποίων 35 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Ο αριθμός των επιβατών υπολογίζεται σε 6.531.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το τριήμερο αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 43.603 επιβάτες. Ο αριθμός αυτός αφορά τα δρομολόγια που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής και μπορεί να αναθεωρηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις ενδεχόμενες αλλαγές στα ακτοπλοϊκά προγράμματα.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 194 αναχωρήσεις επιβατηγών πλοίων από τις πύλες της Τζελέπη και του Αργοσαρωνικού. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται σήμερα, Παρασκευή με 81 δρομολόγια.
Ωστόσο, λόγω των έντονων και μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων, το πρόγραμμα των αναχωρήσεων για το Σάββατο και την Κυριακή ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για τον λόγο αυτό αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.
Πάνω από 30.500 επιβάτες αναχωρούν σήμεραΣήμερα, 14 Αυγούστου, από την περιοχή της Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 21 δρομολόγια, με εκτιμώμενη κίνηση 22.894 επιβατών. Από τις πύλες του Αργοσαρωνικού αναχωρούν 35 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 25 επιβατηγά-οχηματαγωγά, μεταφέροντας συνολικά 7.632 επιβάτες. Έτσι, η συνολική κίνηση της ημέρας διαμορφώνεται σε 30.526 επιβάτες.
Οι αναχωρήσεις των επόμενων ημερώνΤο Σάββατο 15 Αυγούστου, από τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 54 δρομολόγια: 32 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 22 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Η εκτιμώμενη κίνηση ανέρχεται σε 6.546 επιβάτες.
Την Κυριακή 16 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί 59 αναχωρήσεις από τον Αργοσαρωνικό, εκ των οποίων 35 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Ο αριθμός των επιβατών υπολογίζεται σε 6.531.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το τριήμερο αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 43.603 επιβάτες. Ο αριθμός αυτός αφορά τα δρομολόγια που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής και μπορεί να αναθεωρηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις ενδεχόμενες αλλαγές στα ακτοπλοϊκά προγράμματα.
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