AMAs 2026: Οι BTS αναδείχτηκαν «Καλλιτέχνες της Χρονιάς» – Διακρίσεις για Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία BTS Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα, BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), ενώ διακρίσεις έλαβαν μεταξύ άλλων οι Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS απέδειξαν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το συγκρότημα κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει λόγω της στρατιωτικής τους θητείας.

Νικητές της βραδιάς ήταν επίσης οι Katseye, οι οποίοι απέσπασαν το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», επικρατώντας απέναντι σε ονόματα όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.

Ο Sombr μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, παρέλαβε τα βραβεία για το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Τραγούδι» με το «Back to Friends» και το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Άλμπουμ» για το «I Barely Know Her». Παράλληλα, τιμήθηκε και με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη», το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το soundtrack του «KPop Demon Hunters», καθώς το τραγούδι «Golden» των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami κατέκτησε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς».

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από CBS και Paramount+, απονεμήθηκαν μόνο τα βραβεία στους νικητές που παρευρέθηκαν στην τελετή. Έτσι, η κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της βραδιάς, δεν παρουσιάστηκε ζωντανά. Το βραβείο κατέκτησε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το «Man’s Best Friend», μία από τις τρεις συνολικά διακρίσεις που απέσπασε και ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ, παρότι είχε συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί το ιστορικό ρεκόρ με συνολικά 40 βραβεία AMAs. Χωρίς νίκη έμειναν επίσης η Olivia Dean, που είχε επτά υποψηφιότητες, καθώς και η Lady Gaga και ο Alex Warren, οι οποίοι είχαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.


Οι νικητές των AMAs 2026

Γενικές Κατηγορίες

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS

Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye

Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»

Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»

Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»

Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters

Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour

Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»

Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»

Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»

Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»

Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»

Ποπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter

Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye

Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»

Κάντρι Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band

Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»


Χιπ-Χοπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B

Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»


R&B Κατηγορίες

Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars

Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA

Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas

Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»

Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»

Λάτιν Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira

Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida

Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta

Ροκ Κατηγορίες

Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots

Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her

Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta

Κατηγορίες K-POP

Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop: BTS

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop: Twice

Κατηγορίες AFROBEATS

Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats: Tyla

Κατηγορίες AMERICANA/FOLK

Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk: Noah Kahan

