AMAs 2026: Οι BTS αναδείχτηκαν «Καλλιτέχνες της Χρονιάς» – Διακρίσεις για Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα κερδίζει για δεύτερη φορά τη συγκεκριμένη διάκριση





Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS απέδειξαν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το συγκρότημα κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει λόγω της στρατιωτικής τους θητείας.



Νικητές της βραδιάς ήταν επίσης οι Katseye, οι οποίοι απέσπασαν το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», επικρατώντας απέναντι σε ονόματα όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.



Ο Sombr μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, παρέλαβε τα βραβεία για το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Τραγούδι» με το «Back to Friends» και το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Άλμπουμ» για το «I Barely Know Her». Παράλληλα, τιμήθηκε και με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη», το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης.



Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το soundtrack του «KPop Demon Hunters», καθώς το τραγούδι «Golden» των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami κατέκτησε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς».



Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από CBS και Paramount+, απονεμήθηκαν μόνο τα βραβεία στους νικητές που παρευρέθηκαν στην τελετή. Έτσι, η κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της βραδιάς, δεν παρουσιάστηκε ζωντανά. Το βραβείο κατέκτησε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το «Man’s Best Friend», μία από τις τρεις συνολικά διακρίσεις που απέσπασε και ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της διοργάνωσης.



Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ, παρότι είχε συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί το ιστορικό ρεκόρ με συνολικά 40 βραβεία AMAs. Χωρίς νίκη έμειναν επίσης η Olivia Dean, που είχε επτά υποψηφιότητες, καθώς και η Lady Gaga και ο Alex Warren, οι οποίοι είχαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.



Οι νικητές των AMAs 2026 Γενικές Κατηγορίες



Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS



Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye



Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»



Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»



Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»



Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»



Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters



Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour



Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour



Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»



Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»



Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»



Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»



Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»



Ποπ Κατηγορίες



Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber



Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter



Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye



Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»



Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»



Κάντρι Κατηγορίες



Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen



Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley



Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band



Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber



Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»



Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»





Χιπ-Χοπ Κατηγορίες



Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar



Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B



Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo



Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»



Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»





R&B Κατηγορίες



Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars



Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA



Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas



Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»



Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»



Λάτιν Κατηγορίες



Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny



Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira



Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida



Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo



Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»



Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta



Ροκ Κατηγορίες



Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots



Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr



Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»



Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her



Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής



Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta



Κατηγορίες K-POP



Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop: BTS



Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop: Twice



Κατηγορίες AFROBEATS



Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats: Tyla



Κατηγορίες AMERICANA/FOLK



Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk: Noah Kahan



Φωτογραφία άρθρου: Reuters