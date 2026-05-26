AMAs 2026: Οι BTS αναδείχτηκαν «Καλλιτέχνες της Χρονιάς» – Διακρίσεις για Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ
AMAs 2026: Οι BTS αναδείχτηκαν «Καλλιτέχνες της Χρονιάς» – Διακρίσεις για Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα κερδίζει για δεύτερη φορά τη συγκεκριμένη διάκριση
Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα, BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), ενώ διακρίσεις έλαβαν μεταξύ άλλων οι Katseye και Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS απέδειξαν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το συγκρότημα κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει λόγω της στρατιωτικής τους θητείας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Νικητές της βραδιάς ήταν επίσης οι Katseye, οι οποίοι απέσπασαν το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», επικρατώντας απέναντι σε ονόματα όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.
Ο Sombr μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, παρέλαβε τα βραβεία για το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Τραγούδι» με το «Back to Friends» και το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Άλμπουμ» για το «I Barely Know Her». Παράλληλα, τιμήθηκε και με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη», το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης.
Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το soundtrack του «KPop Demon Hunters», καθώς το τραγούδι «Golden» των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami κατέκτησε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς».
Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS απέδειξαν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το συγκρότημα κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει λόγω της στρατιωτικής τους θητείας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Νικητές της βραδιάς ήταν επίσης οι Katseye, οι οποίοι απέσπασαν το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», επικρατώντας απέναντι σε ονόματα όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.
Ο Sombr μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, παρέλαβε τα βραβεία για το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Τραγούδι» με το «Back to Friends» και το «Καλύτερο Ροκ/Alternative Άλμπουμ» για το «I Barely Know Her». Παράλληλα, τιμήθηκε και με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη», το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης.
Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το soundtrack του «KPop Demon Hunters», καθώς το τραγούδι «Golden» των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami κατέκτησε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς».
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από CBS και Paramount+, απονεμήθηκαν μόνο τα βραβεία στους νικητές που παρευρέθηκαν στην τελετή. Έτσι, η κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της βραδιάς, δεν παρουσιάστηκε ζωντανά. Το βραβείο κατέκτησε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το «Man’s Best Friend», μία από τις τρεις συνολικά διακρίσεις που απέσπασε και ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της διοργάνωσης.
Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ, παρότι είχε συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί το ιστορικό ρεκόρ με συνολικά 40 βραβεία AMAs. Χωρίς νίκη έμειναν επίσης η Olivia Dean, που είχε επτά υποψηφιότητες, καθώς και η Lady Gaga και ο Alex Warren, οι οποίοι είχαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.
Γενικές Κατηγορίες
Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS
Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye
Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»
Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»
Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»
Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters
Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour
Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»
Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»
Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»
Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»
Ποπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter
Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye
Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»
Κάντρι Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley
Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band
Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber
Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»
Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»
Χιπ-Χοπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B
Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»
R&B Κατηγορίες
Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars
Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA
Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas
Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»
Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»
Λάτιν Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira
Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida
Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo
Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»
Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta
Ροκ Κατηγορίες
Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots
Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her
Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta
Κατηγορίες K-POP
Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop: BTS
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop: Twice
Κατηγορίες AFROBEATS
Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats: Tyla
Κατηγορίες AMERICANA/FOLK
Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk: Noah Kahan
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ, παρότι είχε συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί το ιστορικό ρεκόρ με συνολικά 40 βραβεία AMAs. Χωρίς νίκη έμειναν επίσης η Olivia Dean, που είχε επτά υποψηφιότητες, καθώς και η Lady Gaga και ο Alex Warren, οι οποίοι είχαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.
Γενικές Κατηγορίες
Οι νικητές των AMAs 2026
Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS
Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye
Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»
Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»
Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»
Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters
Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour
Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»
Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»
Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»
Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»
Ποπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter
Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye
Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»
Κάντρι Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley
Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band
Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber
Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»
Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»
Χιπ-Χοπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B
Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»
R&B Κατηγορίες
Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars
Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA
Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas
Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»
Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»
Λάτιν Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira
Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida
Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo
Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»
Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta
Ροκ Κατηγορίες
Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots
Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her
Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta
Κατηγορίες K-POP
Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop: BTS
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop: Twice
Κατηγορίες AFROBEATS
Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats: Tyla
Κατηγορίες AMERICANA/FOLK
Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk: Noah Kahan
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα