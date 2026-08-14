Σκέρτσος: Το πρόγραμμα Antinero συνέβαλε στον περιορισμό της καταστροφής από τη φωτιά στη Σίβηρη

Ο Άκης Σκέρτσος απαντά σε όσους επιχειρούν όψιμα να ακυρώσουν την αξία του Antinero: «Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής»