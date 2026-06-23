Σταύρος Νικολαΐδης: Δεν θα ήταν το καλύτερό μου αν ο γιος μου μου έλεγε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός
Σταύρος Νικολαΐδης: Δεν θα ήταν το καλύτερό μου αν ο γιος μου μου έλεγε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός
Θα τον στήριζα αλλά θα του έλεγα την ωμή πραγματικότητα, εξήγησε ο ηθοποιός
Δεν θα ήταν το καλύτερο σενάριο για τον Σταύρο Νικολαΐδη το να του πει ο γιος του πως θα ήθελε να γίνει ηθοποιός, όπως δήλωσε.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου, δεν θα τον απέτρεπε εάν αυτό ήταν το όνειρό του, απλώς θα του εξηγούσε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του πατέρα και τη σχέση που έχει χτίσει με το παιδί του γενικότερα, ενώ απάντησε και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα και για την επιτυχία της σειράς «Εγκλήματα» όπου πρωταγωνίστησε.
Όπως παραδέχθηκε αρχικά ο Σταύρος Νικολαΐδης για το ενδεχόμενο ο γιος του να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Θα τον στήριζα, δεν θα το απέτρεπα, αλλά δεν θα ήταν και το καλύτερό μου. Θα του πω την ωμή πραγματικότητα, πώς είναι το κάθε επάγγελμα. Ευτυχώς δεν δείχνει πολλές τάσεις μέχρι τώρα. Του αρέσουν τα γύρω γύρω, του αρέσουν πολύ τα ηλεκτρολογικά. Περιμένει να πάει 15-16 χρόνων να τον παίρνω μαζί μου στις περιοδείες, να συνδέει τα φώτα. Αυτά του αρέσουν, συνδέσεις, ηχοληψίες, τέτοια, τρελαίνεται με αυτά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί του, ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν είναι πολύ αυστηρός, αλλά έχει μία κοινή γραμμή με τη σύζυγό του: «Προσπαθώ να είμαι πατέρας-μάνα. Η γυναίκα μου είναι αυτή που είναι πιο καλή στα όρια. Εγώ είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Την ακολουθώ όμως. Δεν του κάνω όλα τα χατίρια, απλά θα τη ρωτήσω», ανέφερε.
Όπως δήλωσε, ο γιος του απολαμβάνει να παρακολουθεί παλιές σειρές όπως τα «Εγκλήματα» που έπαιζε ο ίδιος: «Είναι φοβερό το ότι ένα παιδί 9 ετών κάθεται και βλέπει και θέλει να βλέπει και αγαπάει τα παλιά σίριαλ και δεν θέλει να βλέπει τα σύγχρονα. Του αρέσουν οι Τρεις Χάριτες, τις βλέπει φανατικά. Στο YouTube τις βάζει και τις βλέπει. Του αρέσουν τα Εγκλήματα».
Για την επιτυχία της σειράς «Εγκλήματα», ο Σταύρος Νικολαΐδης επισήμανε έπειτα πως ήρθε ξαφνικά: «Στα τέσσερα πρώτα επεισόδια τα Εγκλήματα ήταν να κοπούν. Από το 5ο επεισόδιο όμως και μετά, κάτι έγινε, μια κοινή συνωμοσία από στόμα σε στόμα, λειτούργησε και ξαφνικά εκτοξεύθηκε», εξήγησε.
Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το γεγονός πως έγινε γνωστός στο κοινό, είπε σε άλλο σημείο: «Δεν ξέρω αν καβάλησα το καλάμι, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή εγώ με τον κόσμο ήμουν πάντα πολύ απλός, πολύ αγαπητός, πολύ χύμα. Και μου το λένε. Τώρα στο πλαίσιο της δουλειάς, δεν είναι ότι νόμιζα ότι ήμουν κάποιος παραπάνω, απλά είχα πάντα ένα θάρρος της γνώμης μου και ήμουν πάρα πολύ διεκδικητικός πολλές φορές. Ίσως περισσότερο απ’ όσο μου επέτρεπε η εμπειρία μου και τα χρόνια μου. Εκεί την πάτησα».
Κλείνοντας, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την πολιτική, τονίζοντας πως ήταν λανθασμένη επιλογή: «Θα πω απλά και ωμά ότι θεωρώ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει», είπε μεταξύ άλλων.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου, δεν θα τον απέτρεπε εάν αυτό ήταν το όνειρό του, απλώς θα του εξηγούσε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του πατέρα και τη σχέση που έχει χτίσει με το παιδί του γενικότερα, ενώ απάντησε και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα και για την επιτυχία της σειράς «Εγκλήματα» όπου πρωταγωνίστησε.
Όπως παραδέχθηκε αρχικά ο Σταύρος Νικολαΐδης για το ενδεχόμενο ο γιος του να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Θα τον στήριζα, δεν θα το απέτρεπα, αλλά δεν θα ήταν και το καλύτερό μου. Θα του πω την ωμή πραγματικότητα, πώς είναι το κάθε επάγγελμα. Ευτυχώς δεν δείχνει πολλές τάσεις μέχρι τώρα. Του αρέσουν τα γύρω γύρω, του αρέσουν πολύ τα ηλεκτρολογικά. Περιμένει να πάει 15-16 χρόνων να τον παίρνω μαζί μου στις περιοδείες, να συνδέει τα φώτα. Αυτά του αρέσουν, συνδέσεις, ηχοληψίες, τέτοια, τρελαίνεται με αυτά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί του, ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν είναι πολύ αυστηρός, αλλά έχει μία κοινή γραμμή με τη σύζυγό του: «Προσπαθώ να είμαι πατέρας-μάνα. Η γυναίκα μου είναι αυτή που είναι πιο καλή στα όρια. Εγώ είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Την ακολουθώ όμως. Δεν του κάνω όλα τα χατίρια, απλά θα τη ρωτήσω», ανέφερε.
Όπως δήλωσε, ο γιος του απολαμβάνει να παρακολουθεί παλιές σειρές όπως τα «Εγκλήματα» που έπαιζε ο ίδιος: «Είναι φοβερό το ότι ένα παιδί 9 ετών κάθεται και βλέπει και θέλει να βλέπει και αγαπάει τα παλιά σίριαλ και δεν θέλει να βλέπει τα σύγχρονα. Του αρέσουν οι Τρεις Χάριτες, τις βλέπει φανατικά. Στο YouTube τις βάζει και τις βλέπει. Του αρέσουν τα Εγκλήματα».
Για την επιτυχία της σειράς «Εγκλήματα», ο Σταύρος Νικολαΐδης επισήμανε έπειτα πως ήρθε ξαφνικά: «Στα τέσσερα πρώτα επεισόδια τα Εγκλήματα ήταν να κοπούν. Από το 5ο επεισόδιο όμως και μετά, κάτι έγινε, μια κοινή συνωμοσία από στόμα σε στόμα, λειτούργησε και ξαφνικά εκτοξεύθηκε», εξήγησε.
Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το γεγονός πως έγινε γνωστός στο κοινό, είπε σε άλλο σημείο: «Δεν ξέρω αν καβάλησα το καλάμι, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή εγώ με τον κόσμο ήμουν πάντα πολύ απλός, πολύ αγαπητός, πολύ χύμα. Και μου το λένε. Τώρα στο πλαίσιο της δουλειάς, δεν είναι ότι νόμιζα ότι ήμουν κάποιος παραπάνω, απλά είχα πάντα ένα θάρρος της γνώμης μου και ήμουν πάρα πολύ διεκδικητικός πολλές φορές. Ίσως περισσότερο απ’ όσο μου επέτρεπε η εμπειρία μου και τα χρόνια μου. Εκεί την πάτησα».
Κλείνοντας, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την πολιτική, τονίζοντας πως ήταν λανθασμένη επιλογή: «Θα πω απλά και ωμά ότι θεωρώ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει», είπε μεταξύ άλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα