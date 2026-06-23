Σταύρος Νικολαΐδης: Δεν θα ήταν το καλύτερό μου αν ο γιος μου μου έλεγε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός

γενικότερα, ενώ απάντησε και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα και για την επιτυχία της σειράς «Εγκλήματα» όπου πρωταγωνίστησε.



Όπως παραδέχθηκε αρχικά ο Σταύρος Νικολαΐδης για το ενδεχόμενο ο γιος του να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Θα τον στήριζα, δεν θα το απέτρεπα, αλλά δεν θα ήταν και το καλύτερό μου. Θα του πω την ωμή πραγματικότητα, πώς είναι το κάθε επάγγελμα. Ευτυχώς δεν δείχνει πολλές τάσεις μέχρι τώρα. Του αρέσουν τα γύρω γύρω, του αρέσουν πολύ τα ηλεκτρολογικά. Περιμένει να πάει 15-16 χρόνων να τον παίρνω μαζί μου στις περιοδείες, να συνδέει τα φώτα. Αυτά του αρέσουν, συνδέσεις, ηχοληψίες, τέτοια, τρελαίνεται με αυτά», είπε.





Όσον αφορά στη συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί του, ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν είναι πολύ αυστηρός, αλλά έχει μία κοινή γραμμή με τη σύζυγό του: «

», ανέφερε.



Όπως δήλωσε, ο γιος του απολαμβάνει να παρακολουθεί παλιές σειρές όπως τα «Εγκλήματα» που έπαιζε ο ίδιος: «Είναι φοβερό το ότι ένα παιδί 9 ετών κάθεται και βλέπει και θέλει να βλέπει και αγαπάει τα παλιά σίριαλ και δεν θέλει να βλέπει τα σύγχρονα. Του αρέσουν οι Τρεις Χάριτες, τις βλέπει φανατικά. Στο YouTube τις βάζει και τις βλέπει. Του αρέσουν τα Εγκλήματα».



«

», εξήγησε.