Σταύρος Νικολαΐδης: Λίγο πριν γεννηθεί το παιδί μου δούλεψα σε εταιρεία μεταφορών, όταν υπέγραψα γύρισα σπίτι και έκλαιγα με λυγμούς
Υπήρξαν πολλές περίοδοι που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο και στενοχωριόμουν, είπε ο ηθοποιός
Στην περίοδο που χρειάστηκε να εργαστεί εκτός του καλλιτεχνικού χώρου, αναφέρθηκε ο Σταύρος Νικολαΐδης, περιγράφοντας ότι όταν υπέγραψε επαγγελματική συμφωνία στη μεταφορική εταιρεία της αδερφής του, επέστρεψε στο σπίτι του, κλαίγοντας με λυγμούς.
Ο ηθοποιός μίλησε για μία εποχή που δεν είχε προτάσεις που να σχετίζονταν με τον χώρο της υποκριτικής. Συγκεκριμένα, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show» ότι αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του.
Ο Σταύρος Νικολαΐδης περιέγραψε την πρόταση που του έκανε η αδερφή του να εργαστεί στην εταιρεία της, λέγοντας: «Λίγο πριν γεννηθεί το παιδί μου, δούλεψα σε άλλη δουλειά εκτός της υποκριτικής. Υπήρξαν πολλές περίοδοι που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο και στενοχωριόμουν. Η αδερφή μου είχε μία εταιρεία μεταφορών, και σε μία τέτοια φάση, δεν είχα τίποτα. Η βοηθός της πήρε άδεια εγκυμοσύνης και μου λέει η αδερφή μου "θα λείπει με άδεια εγκυμοσύνης για οκτώ μήνες, δεν έρχεσαι να μάθεις τη δουλειά;". Εκπαιδεύτηκα μέσα σε ένα καλοκαίρι και έμεινα σχεδόν έναν χρόνο. Ήμουν μέσα στο γραφείο, βοηθός της αδερφής μου. Όταν με προσέλαβε επίσημα και υπέγραψα, δεν ξέρω γιατί, γύρισα στο σπίτι και έπεσα στο κρεβάτι και έκλαιγα με λυγμούς. Έρχονταν οδηγοί φορτηγών και μου έλεγαν "τι έγινε; Δεν έχει δουλειά;"».
Δείτε το βίντεο
