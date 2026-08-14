Ο Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση του Ολυμπιακού, μίλησε στους παίκτες του: Αφήνουμε πίσω τη Ναϊμέγκεν, εστιάζουμε στον Ατρόμητο

Κανονικά το παρών στην προπόνηση του Ολυμπιακού έδωσε την Παρασκευή (14/08) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν αναμονή του ραντεβού του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να συζητηθεί το μέλλον του στο Λιμάνι, με τον Βάσκο τεχνικό να μιλάει στους παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πορεία στο Europa League.Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ προπόνησε για περίπου δύο ώρες τους παίκτες του και έριξε το βάρος στην επερχόμενη πρεμιέρα Πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.Βρισκόμαστε εν αναμονή της συνάντησης των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ που ήταν προγραμματισμένη για αργά το μεσημέρι και από εκεί θα βγουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ωστόσο πριν από αυτό ο Ισπανός τεχνικός έκανε την προπόνησή του στην ομάδα των Πειραιωτών με ένα πρόγραμμα για περίπου 2 ώρες.Εκεί στάθηκε και στη σημασία της πρώτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός είπες μεταξύ άλλων στους ποδοσφαιριστές του: “Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa league και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, Που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας”.Στο αγωνιστικό σκέλος ο Ζότα δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα. Επίσης ο Ελ Καμπί καταπονήθηκε ιδιαίτερα στα 2 ματς με τη Ναϊμέγκεν και μένει να φανεί η διαχείρισή του.