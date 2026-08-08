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Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
ΚΟΣΜΟΣ
Πεντάγωνο ΗΠΑ Air Force One Πολεμική Αεροπορία ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ New York Times

Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One

«Το υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση» τόνισε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Πενταγώνου

Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
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Ο πρώην υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑΦρανκ Κένταλ, κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με το Air Force One σε δημοσιογράφους. 

Όπως επεσήμανε με ανάρτησή του στο Χ  την Παρασκευή (7/8) ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, «με άμεση ισχύ, το Υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του πρώην υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση».

«Η ενέργεια αυτή ακολουθεί τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του Air Force One σε ένα μέσο ενημέρωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ενώ υπογράμμισε πως «η προστασία των απόρρητων πληροφοριών είναι ένα καθήκον που δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Όσοι παραβιάζουν αυτή την εμπιστοσύνη χάνουν το προνόμιο της πρόσβασης και κάθε ρόλο που το απαιτεί».

Ο Κένταλ διετέλεσε υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Αμφιβολίες για τα μέτρα ασφαλείας του νέου Air Force One

Η κυβέρνηση Τραμπ κλήτευσε αρκετούς δημοσιογράφους των New York Times τον περασμένο μήνα, αφού η εφημερίδα ανέφερε ότι το καινούριο πολυτελές αεροσκάφος Boeing 747 αξίας 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο είχε δωρίσει το Κατάρ στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντικαταστάθηκε με το παλιό Air Force One πριν από την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, λόγω «μέτρου ασφαλείας». 

Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
Το νέο Air Force One, ένα πολυτελές αεροσκάφος Boeing 747 αξίας 400 εκατ. δολαρίων

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Η εφημερίδα ανέφερε ανησυχίες ότι το πρόσφατα ανακαινισμένο προεδρικό αεροσκάφος δεν είχε «εξοπλιστεί με επαρκή μέτρα ασφαλείας» πριν τεθεί σε υπηρεσία ως «Air Force One». Επίσης, υπογράμμισε πως κάποιοι βουλευτές αμφισβητούσαν εάν «ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και άλλες τροποποιήσεις» είχαν εγκατασταθεί στο αεροσκάφος που δωρίστηκε από το Κατάρ.

Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
Το παλιό Air Force One, με το οποίο ο Τραμπ επέστρεψε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Λίγες ημέρες μετά την έκδοση των κλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής ειδικής ομάδας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη δίωξη αξιωματούχων που διαρρέουν «ευαίσθητες πληροφορίες» στα μέσα ενημέρωσης.
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