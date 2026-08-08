Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
Το «καρφί»: Το αμερικανικό Πεντάγωνο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ για τη διαρροή των προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One
«Το υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση» τόνισε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Πενταγώνου
Ο πρώην υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Φρανκ Κένταλ, κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με το Air Force One σε δημοσιογράφους.
Όπως επεσήμανε με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή (7/8) ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, «με άμεση ισχύ, το Υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του πρώην υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση».
Ο Κένταλ διετέλεσε υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.
Η εφημερίδα ανέφερε ανησυχίες ότι το πρόσφατα ανακαινισμένο προεδρικό αεροσκάφος δεν είχε «εξοπλιστεί με επαρκή μέτρα ασφαλείας» πριν τεθεί σε υπηρεσία ως «Air Force One». Επίσης, υπογράμμισε πως κάποιοι βουλευτές αμφισβητούσαν εάν «ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και άλλες τροποποιήσεις» είχαν εγκατασταθεί στο αεροσκάφος που δωρίστηκε από το Κατάρ.
Λίγες ημέρες μετά την έκδοση των κλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής ειδικής ομάδας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη δίωξη αξιωματούχων που διαρρέουν «ευαίσθητες πληροφορίες» στα μέσα ενημέρωσης.
Όπως επεσήμανε με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή (7/8) ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, «με άμεση ισχύ, το Υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του πρώην υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση».
«Η ενέργεια αυτή ακολουθεί τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του Air Force One σε ένα μέσο ενημέρωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ενώ υπογράμμισε πως «η προστασία των απόρρητων πληροφοριών είναι ένα καθήκον που δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Όσοι παραβιάζουν αυτή την εμπιστοσύνη χάνουν το προνόμιο της πρόσβασης και κάθε ρόλο που το απαιτεί».
Effective immediately, the Department of War has REVOKED former Secretary of the Air Force Frank Kendall’s eligibility for access to classified information and his ability to hold any sensitive position.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) August 7, 2026
This action follows his unauthorized disclosure of classified information…
Ο Κένταλ διετέλεσε υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.
Αμφιβολίες για τα μέτρα ασφαλείας του νέου Air Force OneΗ κυβέρνηση Τραμπ κλήτευσε αρκετούς δημοσιογράφους των New York Times τον περασμένο μήνα, αφού η εφημερίδα ανέφερε ότι το καινούριο πολυτελές αεροσκάφος Boeing 747 αξίας 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο είχε δωρίσει το Κατάρ στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντικαταστάθηκε με το παλιό Air Force One πριν από την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, λόγω «μέτρου ασφαλείας».
Η εφημερίδα ανέφερε ανησυχίες ότι το πρόσφατα ανακαινισμένο προεδρικό αεροσκάφος δεν είχε «εξοπλιστεί με επαρκή μέτρα ασφαλείας» πριν τεθεί σε υπηρεσία ως «Air Force One». Επίσης, υπογράμμισε πως κάποιοι βουλευτές αμφισβητούσαν εάν «ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και άλλες τροποποιήσεις» είχαν εγκατασταθεί στο αεροσκάφος που δωρίστηκε από το Κατάρ.
Λίγες ημέρες μετά την έκδοση των κλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής ειδικής ομάδας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη δίωξη αξιωματούχων που διαρρέουν «ευαίσθητες πληροφορίες» στα μέσα ενημέρωσης.
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