Προήχθη σε Αστυνόμο Α' η Κωνσταντία Δημογλίδου
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντία Δημογλίδου Αστυνομία

Προήχθη σε Αστυνόμο Α' η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η  Κωνσταντία Δημογλίδου υπηρετεί ως επίσημη Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Σεπτέμβριο του 2022, αναλυτικά το βιογραφικό της 

Προήχθη σε Αστυνόμο Α' η Κωνσταντία Δημογλίδου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στον βαθμό του Αστυνόμου Α' προήχθη η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το βιογραφικό της κυρίας Δημογλίδου:

Η Αστυνόμος Α´ Κωνσταντία Δημογλίδου υπηρετεί ως επίσημη Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Σεπτέμβριο του 2022, υπεύθυνη για τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης και τον συντονισμό της δημόσιας ενημέρωσης εκ μέρους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επικοινωνία με το κοινό, τη διαχείριση κρίσεων, την οικοδόμηση θεσμικής εικόνας και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, έχοντας εκπροσωπήσει τον οργανισμό σε πολυάριθμες ενημερώσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας το 2012. Έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε Υπηρεσίες του Πειραιά καθώς και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Από το 2016 διδάσκει θέματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αλλά και στο προσωπικό που επιλέγεται για στελέχωση των Πρεσβειών της Χώρας στο εξωτερικό καθώς μιλάει απταιστα αγγλικά.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης