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Βάλθηκε να τρελάνει κόσμο ο Καντέρ: Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια... συμπερίληψης και δηλώνει υποψήφιος να παίξει στο WNBA
Βάλθηκε να τρελάνει κόσμο ο Καντέρ: Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια... συμπερίληψης και δηλώνει υποψήφιος να παίξει στο WNBA
«Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» λέει ο πρώην σέντερ των Σέλτικς και των Νικς, μεταξύ άλλων
Αν δεν... τρολάρει, τότε είναι μάλλον αποφασισμένος να προκαλέσει σάλο στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ. Ο λόγος για τον Ενές Καντέρ Φρίντομ, ο οποίος ανακοίνωσε απόψε ότι σκοπεύει να δηλώσει συμμετοχή στο WNBA Draft του 2027, καθώς, όπως υποστηρίζει, οι ισχύοντες κανονισμοί επιλεξιμότητας, του επιτρέπουν να το κάνει!
Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA, «persona non grata» στη χώρα του λόγω των σφοδρών επικρίσεών του κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η νομική του ομάδα εξέτασαν αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο του WNBA.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 33χρονος άσος, από την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των κατευθυντήριων γραμμών που, όπως αναφέρει, σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπερίληψη, προκύπτει ότι μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο ντραφτ, τον Απρίλιο του 2027.
«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA» ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια υποστήριξε πως «αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για ν' αγωνιστώ στο WNBA».
Ο Καντέρ Φρίντομ αναγνώρισε ότι η κίνησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του δεν είναι να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» σημείωσε.
Παράλληλα, ζήτησε οι κανόνες που επικαλείται να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αρχές, τις οποίες έχουν υπερασπιστεί δημόσια παίκτριες και προπονητές του WNBA.
«Απλώς ζητώ οι ισχύοντες κανόνες να εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι έτοιμοι να επιδιώξουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών «με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρώην NBAer δήλωσε ότι αναμένει από το WNBA «να τηρήσει τις αρχές που έχει διακηρύξει».
Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA, «persona non grata» στη χώρα του λόγω των σφοδρών επικρίσεών του κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η νομική του ομάδα εξέτασαν αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο του WNBA.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 33χρονος άσος, από την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των κατευθυντήριων γραμμών που, όπως αναφέρει, σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπερίληψη, προκύπτει ότι μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο ντραφτ, τον Απρίλιο του 2027.
«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA» ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια υποστήριξε πως «αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για ν' αγωνιστώ στο WNBA».
Ο Καντέρ Φρίντομ αναγνώρισε ότι η κίνησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του δεν είναι να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» σημείωσε.
After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026
I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.
If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.
My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J
Παράλληλα, ζήτησε οι κανόνες που επικαλείται να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αρχές, τις οποίες έχουν υπερασπιστεί δημόσια παίκτριες και προπονητές του WNBA.
«Απλώς ζητώ οι ισχύοντες κανόνες να εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι έτοιμοι να επιδιώξουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών «με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρώην NBAer δήλωσε ότι αναμένει από το WNBA «να τηρήσει τις αρχές που έχει διακηρύξει».
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