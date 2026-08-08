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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο
Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026
UPD:
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