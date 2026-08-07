«Κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού»: Πραγματογνώμονας επιχειρεί να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος στις Σέρρες

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σταμίρη, το μοιραίο αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, όμως δεν ήταν αυτός ο μοναδικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο στο τροχαίο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και γιος