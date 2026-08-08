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Πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα λένε οι Βρετανοί
ΚΟΣΜΟΣ
Ομάν Πλοίο

Πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα λένε οι Βρετανοί

Το πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ

Πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα λένε οι Βρετανοί
Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό


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