Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμεζ ενώνουν τις φωνές τους στο animation «Not Alone»
Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμεζ ενώνουν τις φωνές τους στο animation «Not Alone»
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2027
Στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Not Alone» θα δανείσουν τις φωνές τους οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμεζ.
Ο δύο σταρ εντάσσονται στο καστ του animated φιλμ, μιας παραγωγής με επίκεντρο τους εξωγήινους. Η Illumination βρίσκεται πίσω από επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise, όπως τα «Despicable Me» και «Super Mario Bros».
Στην πρώτη του συμμετοχή σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ο Σαλαμέ θα χαρίσει τη φωνή του στον Τζο, έναν «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη ζωή μόνος», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί.
Από την πλευρά της, η Γκόμεζ θα δανείσει τη φωνή της στη Φραν, μια «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο».
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, «όταν ο Τζο και η Φραν συναντιούνται για να προετοιμαστούν για την εναρκτήρια εκτόξευση αυτού του επαναστατικού πυραύλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα. Η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι - μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Τζο. Ο Ντανκ, η Γουέλι και ο Σιρμ βρίσκονται σε διαπλανητική αναζήτηση από έναν υπερβολικά αφοσιωμένο, αλλά ανίκανο αξιωματικό του νόμου ονόματι Ζάντρο. Οι εξωγήινοι αποφασίζουν ότι ο πύραυλος της Φραν θα μπορούσε να τους προσφέρει τα μέσα για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους».
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο δύο σταρ εντάσσονται στο καστ του animated φιλμ, μιας παραγωγής με επίκεντρο τους εξωγήινους. Η Illumination βρίσκεται πίσω από επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise, όπως τα «Despicable Me» και «Super Mario Bros».
Στην πρώτη του συμμετοχή σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ο Σαλαμέ θα χαρίσει τη φωνή του στον Τζο, έναν «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη ζωή μόνος», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί.
Από την πλευρά της, η Γκόμεζ θα δανείσει τη φωνή της στη Φραν, μια «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο».
Timothée Chalamet, Selena Gomez to Voice Star in Universal and Illumination's 'Not Alone' https://t.co/qZOG1ATb88— The Hollywood Reporter (@THR) June 22, 2026
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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