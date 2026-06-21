Ο Γκόρντον Ράμσεϊ πρόκειται να γίνει παππούς, έγκυος στο πρώτο της παιδί η κόρη του
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Γκόρντον Ράμσεϊ Παππούς

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ πρόκειται να γίνει παππούς, έγκυος στο πρώτο της παιδί η κόρη του

Η  Χόλι Ράμσεϊ έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ πρόκειται να γίνει παππούς, έγκυος στο πρώτο της παιδί η κόρη του
Παππούς πρόκειται να γίνει ο Γκόρντον Ράμσεϊ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η κόρη του σεφ, Χόλι Ράμσεϊ, ανακοίνωσε στο Instagram ότι είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Πίτι. Η ευχάριστη είδηση έρχεται σχεδόν έξι μήνες μετά τον γάμο του ζευγαριού.

«Το μωρό Ράμσεϊ-Πίτι έρχεται τον Δεκέμβριο του 2026»,συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία στην οποία η ίδια και ο Πίτι χαμογελούν, κοιτώντας ο ένας στον άλλον, κρατώντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. «Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε το κοριτσάκι μας», πρόσθεσε.

Ο 59χρονος σεφ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που θα γίνει παππούς, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Χόλι. «Συγχαρητήρια και στους δυο σας, σας στέλνω πολλή αγάπη, μπαμπάς», έγραψε. «Θα είμαι ένας υπερβολικά ενθουσιασμένος παππούς, ειδικά αυτά τα Χριστούγεννα».

Δείτε την ανάρτηση 

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