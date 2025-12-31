Συνεχίζεται το... σίριαλ με τον γάμο της κόρης του Γκόρντον Ράμσεϊ: Η μητέρα του γαμπρού το πήρε βαριά που δεν προσκλήθηκε, «έσπασε η καρδιά μου» λέει
Αξίζω μια χρονιά που να μην πονάει, έγραψε σε ανάρτησή της η Κάρολαιν Πίτι
Μία ανάρτηση έκανε η μητέρα του Άνταμ Πίτι, Κάρολαιν, μετά τον γάμο του με τη Χόλι Ράμσεϊ, κόρη του Γκόρντον Ράμσεϊ, στον οποίο η ίδια δεν παρευρέθηκε, εξηγώντας πως το 2025 έχασε ένα κομμάτι του εαυτού της και εύχεται το 2026 να είναι μία χρονιά που δεν θα πονάει, όπως της αξίζει.
Η μητέρα του Άνταμ Πίτι, λοιπόν, έκανε αναδημοσίευση μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έγραφε: «Δεν θα τελειώσω αυτή τη χρονιά προσποιούμενη ότι όλα ήταν καλά. Έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου φέτος που δεν θα το πάρω ποτέ πίσω και δεν θα φορέσω ένα ψεύτικο χαμόγελο σαν να μη με άλλαξε αυτό. Οπότε όχι… δεν θα λέω “το 2026 θα είναι η χρονιά μου”. Θα προσεύχομαι του χρόνου να γιατρευτώ, η καρδιά μου να μη χρειαστεί να σπάσει ξανά έτσι, να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να επιβιώσω κάτι τέτοιο. Θα προσεύχομαι για γαλήνη… αληθινή γαλήνη, από εκείνη που σε αφήνει να αναπνέεις χωρίς να παλεύεις για αυτό. Αξίζω μια χρονιά που να μην πονάει».
Η Κάρολαϊν έκανε στη συνέχεια και δεύτερη αναδημοσίευση όπου έγραφε για τη νέα χρονιά: «Μια μικρή υπενθύμιση ότι δεν χρειάζεται να βάλεις στόχους ή να πάρεις μεγάλες αποφάσεις ή να κάνεις μεγάλες δηλώσεις. Μπορείς απλώς να θέσεις μερικές γλυκές προθέσεις και να παίρνεις κάθε μέρα όπως έρχεται».
Adam Peaty's mum shares heartbreaking hope for 2026 as she says 'I deserve a year that doesn't hurt' and admits she's 'lost a piece of herself' after bitter feud with her son https://t.co/ZoFaplvMOx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 31, 2025
