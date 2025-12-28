Γκόρντον Ράμσεϊ: Παντρεύτηκε η κόρη του Χόλι, το εντυπωσιακό νυφικό και η απουσία της οικογένειας του γαμπρού

Στο εσωτερικό του αβαείου, παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και φίλοι της οικογένειας Ράμσεϊ. Σύμφωνα με καλεσμένο που μίλησε στην εφημερίδα, η τελετή χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα συγκινητική», παρά το φορτισμένο παρασκήνιο που τη συνόδευε.Σε ανάρτηση που έκανε ο Ράμσεϊ για τον γάμο της κόρης του στο Instagram, δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους και σημείωσε στη λεζάντα: «Είμαι πραγματικά τόσο τυχερός που μπορώ να συνοδεύσω αυτή την όμορφη νύφη και να αποκτήσω έναν απίστευτο γαμπρό, τον Άνταμ Πίτι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ Χόλι και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος μπαμπάς».: Getty Images/ Ideal Image