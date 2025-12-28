Γκόρντον Ράμσεϊ: Παντρεύτηκε η κόρη του Χόλι, το εντυπωσιακό νυφικό και η απουσία της οικογένειας του γαμπρού
Γκόρντον Ράμσεϊ: Παντρεύτηκε η κόρη του Χόλι, το εντυπωσιακό νυφικό και η απουσία της οικογένειας του γαμπρού
Η κόρη του γνωστού σεφ παντρεύτηκε με τον Ολυμπιονίκη, Άνταμ Πίτι στο Bath Abbey σε μια τελετή με εκλεκτούς καλεσμένους, από την οποία έλειπε η μητέρα του αθλητή και άλλα συγγενικά του πρόσωπα
Παντρεύτηκε η κόρη του Γκόρντον Ράμσεϊ, Χόλι με τον Ολυμπιονίκη κολυμβητή, Άνταμ Πίτι, υπό τη σκιά της οικογενειακής ρήξης από τη μεριά του γαμπρού, καθώς δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία στενών συγγενικών προσώπων του αθλητή από την τελετή.
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στο Bath Abbey στην Αγγλία, σε μια τελετή με εκλεκτούς καλεσμένους. Η Χόλι Ράμσεϊ έφτασε στο αβαείο του Μπαθ συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Γκόρντον Ράμσεϊ, φορώντας δαντελένιο νυφικό, το οποίο είχε καλύψει με ιβουάρ μανδύα λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Σημειώνεται ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφάλειας.
Ο Πίτι και η Ράμσεϊ εξήλθαν από το ιστορικό αβαείο υπό το βλέμμα πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να δει από κοντά το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν χαμόγελα και χαιρετισμούς, πριν κατευθυνθούν προς το Kin House, μια πολυτελή έπαυλη όπου συνεχίστηκαν οι εορτασμοί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα του γάμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Mail on Sunday», υπήρχε έντονη οικογενειακή ένταση. Η μητέρα του γαμπρού, Καρολάιν Πίτι, καθώς και σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς του, δεν προσκλήθηκαν στην τελετή. Η ίδια, μιλώντας από το Στάφορντσαϊρ, όπου διαμένει, δήλωσε ότι αισθάνεται βαθιά πληγωμένη από τον αποκλεισμό της, σημειώνοντας πως δεν επιθυμεί να βιώσει ξανά αντίστοιχη συναισθηματική εμπειρία.
Λίγο πριν ο Άνταμ Πίτι εισέλθει στο αβαείο κρατώντας από το χέρι τον πεντάχρονο γιο του που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, φέρεται να έλαβε μήνυμα από μία θεία του, επίσης αποκλεισμένη από τον γάμο, στο οποίο εκφραζόταν η έντονη απογοήτευση και ο πόνος της οικογένειας για τη στάση του ζευγαριού. Όπως αναφέρεται, οι ρίζες της ρήξης εντοπίζονται ήδη από το 2024, όταν μέλη της οικογένειας Πίτι δεν είχαν προσκληθεί στο πάρτι αρραβώνων, ούτε σε άλλες προγαμιαίες εκδηλώσεις. Συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας Πίτι δήλωσαν επίσης δημόσια τη λύπη τους για την εξέλιξη αυτή, εκφράζοντας απορία για τη στάση του αθλητή απέναντι στη μητέρα του.
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στο Bath Abbey στην Αγγλία, σε μια τελετή με εκλεκτούς καλεσμένους. Η Χόλι Ράμσεϊ έφτασε στο αβαείο του Μπαθ συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Γκόρντον Ράμσεϊ, φορώντας δαντελένιο νυφικό, το οποίο είχε καλύψει με ιβουάρ μανδύα λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Σημειώνεται ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφάλειας.
Ο Πίτι και η Ράμσεϊ εξήλθαν από το ιστορικό αβαείο υπό το βλέμμα πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να δει από κοντά το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν χαμόγελα και χαιρετισμούς, πριν κατευθυνθούν προς το Kin House, μια πολυτελή έπαυλη όπου συνεχίστηκαν οι εορτασμοί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@hellomag
The bride made a memorable entrance at Bath Cathedral with her proud father, Gordon Ramsay, revealing her dress only upon arrival inside.♬ original sound - HELLO!
@skynews
Bride Holly Ramsay was escorted by her father, Gordon Ramsay, into Bath Abbey for her wedding to Olympic gold medallist, swimmer Adam Peaty #GordonRamsey #AdamPeaty #weddingdress #weddingtok #Olympics #marriedcouple #Marriage♬ original sound - Sky News - Sky News
Gordon Ramsay's Daughter Holly Marries Olympic Swimmer Adam Peaty https://t.co/b6W1CYzsYp pic.twitter.com/4aQlS5QgkV— TMZ (@TMZ) December 27, 2025
Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα του γάμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Mail on Sunday», υπήρχε έντονη οικογενειακή ένταση. Η μητέρα του γαμπρού, Καρολάιν Πίτι, καθώς και σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς του, δεν προσκλήθηκαν στην τελετή. Η ίδια, μιλώντας από το Στάφορντσαϊρ, όπου διαμένει, δήλωσε ότι αισθάνεται βαθιά πληγωμένη από τον αποκλεισμό της, σημειώνοντας πως δεν επιθυμεί να βιώσει ξανά αντίστοιχη συναισθηματική εμπειρία.
Λίγο πριν ο Άνταμ Πίτι εισέλθει στο αβαείο κρατώντας από το χέρι τον πεντάχρονο γιο του που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, φέρεται να έλαβε μήνυμα από μία θεία του, επίσης αποκλεισμένη από τον γάμο, στο οποίο εκφραζόταν η έντονη απογοήτευση και ο πόνος της οικογένειας για τη στάση του ζευγαριού. Όπως αναφέρεται, οι ρίζες της ρήξης εντοπίζονται ήδη από το 2024, όταν μέλη της οικογένειας Πίτι δεν είχαν προσκληθεί στο πάρτι αρραβώνων, ούτε σε άλλες προγαμιαίες εκδηλώσεις. Συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας Πίτι δήλωσαν επίσης δημόσια τη λύπη τους για την εξέλιξη αυτή, εκφράζοντας απορία για τη στάση του αθλητή απέναντι στη μητέρα του.
Στο εσωτερικό του αβαείου, παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και φίλοι της οικογένειας Ράμσεϊ. Σύμφωνα με καλεσμένο που μίλησε στην εφημερίδα, η τελετή χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα συγκινητική», παρά το φορτισμένο παρασκήνιο που τη συνόδευε.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Ράμσεϊ για τον γάμο της κόρης του στο Instagram, δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους και σημείωσε στη λεζάντα: «Είμαι πραγματικά τόσο τυχερός που μπορώ να συνοδεύσω αυτή την όμορφη νύφη και να αποκτήσω έναν απίστευτο γαμπρό, τον Άνταμ Πίτι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ Χόλι και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος μπαμπάς».
Δείτε την ανάρτησή του
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Σε ανάρτηση που έκανε ο Ράμσεϊ για τον γάμο της κόρης του στο Instagram, δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους και σημείωσε στη λεζάντα: «Είμαι πραγματικά τόσο τυχερός που μπορώ να συνοδεύσω αυτή την όμορφη νύφη και να αποκτήσω έναν απίστευτο γαμπρό, τον Άνταμ Πίτι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ Χόλι και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος μπαμπάς».
Δείτε την ανάρτησή του
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα