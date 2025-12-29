Γκόρντον Ράμσεϊ: Οι αιχμές σε ομιλία στον γάμο της κόρης του για την απουσία των πεθερικών του από την τελετή
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο γνωστός σεφ άφησε υπονοούμενα για την απουσία της οικογένειας του Ολυμπιονίκη, Άνταμ Πίτι από τον γάμο του με τη Χόλι Ράμσεϊ
Έντονο οικογενειακό παρασκήνιο φέρεται να επισκίασε τον γάμο της Χόλι Ράμσεϊ με τον Ολυμπιονίκη κολυμβητή Άνταμ Πίτι, με τον πατέρα της νύφης, Γκόρντον Ράμσεϊ, να άφησε, σύμφωνα με δημοσίευμα, αιχμές για την απουσία των γονιών του γαμπρού από την τελετή κατά τη διάρκεια της γαμήλιας ομιλίας του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sun», ο διάσημος σεφ φέρεται να προχώρησε σε αιχμηρές αναφορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον γάμο της κόρης του, ο οποίος τελέστηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο Αβαείο του Μπαθ.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ράμσεϊ εξήρε την εμφάνιση της κόρης του, λέγοντας στον Άνταμ Πίτι πως είναι «τυχερός άντρας» ενώ πρόσθεσε αναφερόμενος στη σύζυγό του: «Κοίτα την Τάνα, και αυτό είναι που έχεις μπροστά σου». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Χόλι λέγοντας: «Κρίμα που εσύ δεν έχεις το ίδιο», αφήνοντας αιχμή για την απουσία της πεθεράς της και των γονιών του γαμπρού από την τελετή. Ο σεφ φέρεται επίσης να σχολίασε ότι η σύζυγός του, Τάνα Ράμσεϊ, «θα είναι καλή μητέρα και για τους δυο τους».
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά της οικογενειακής ρήξης από τη μεριά του Πίτι, καθώς η μητέρα του, Καρολάιν, δεν ήταν παρούσα, όπως και σχεδόν κανένα μέλος της οικογένειας του γαμπρού. Κατά την ομιλία του, ο Άνταμ Πίτι φέρεται να μην αναφέρθηκε στους γονείς ή σε συγγενείς του, επιλέγοντας αντ’ αυτού να ευχαριστήσει δημόσια την προπονήτριά του, Μελ Μάρσαλ, την οποία χαρακτήρισε «τα πάντα» για εκείνον, λέγοντας ότι τον «στήριξε, τον προσγείωσε και τον ενέπνευσε», ενώ σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ανέφερε ότι τη βλέπει «σαν μητέρα».
Την ίδια ώρα, η μητέρα του Άνταμ Πίτι, Καρολάιν, φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι της στο Στάφορντσαϊρ, δηλώνοντας στη «Mail on Sunday» ότι «δεν πρόκειται να πληγωθώ ξανά έτσι», ενώ ανέφερε πως αισθάνεται ότι «της ξερίζωσαν την καρδιά».
Λίγο πριν εισέλθει στο Αβαείο του Μπαθ, κρατώντας το χέρι του πεντάχρονου γιου του, Τζορτζ, ο Άνταμ Πίτι φέρεται επίσης να έλαβε μήνυμα από τη θεία του, Λουίζ, η οποία δεν είχε προσκληθεί στον γάμο. Στο μήνυμα, όπως επικαλείται η ίδια εφημερίδα, εκείνη του έγραφε ότι ελπίζει «να μη βιώσει ποτέ τον πόνο που προκάλεσε στη μητέρα του».
Η οικογενειακή σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Άνταμ Πίτι και η Χόλι Ράμσεϊ δεν προσκάλεσαν μέλη της οικογένειας του γαμπρού στο πάρτι αρραβώνων τους, ενώ ακολούθησε και ο αποκλεισμός της μητέρας του από το προγαμήλιο πάρτι της νύφης.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Gordon Ramsay's explosive wedding day speech REVEALED: Celebrity chef says wife Tana 'will be a good mum' to Adam Peaty in brutal swipe at Olympian's absent parents as ugly family feud intensifies https://t.co/oPx5oanITh— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2025
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
