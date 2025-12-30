Γκόρντον Ράμσεϊ: Ο γαμπρός του άλλαξε το επώνυμό του μετά τον γάμο με την κόρη του, Χόλι
Γκόρντον Ράμσεϊ: Ο γαμπρός του άλλαξε το επώνυμό του μετά τον γάμο με την κόρη του, Χόλι
Ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής εμφανίζεται πλέον στο Instagram ως «Άνταμ Ράμσεϊ Πίτι» μετά τον γάμο με την κόρη του σεφ και την απουσία της οικογένειάς του
Σε αλλαγή του επωνύμου του στο Instagram προχώρησε ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής Άνταμ Πίτι λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με τη Χόλι Ράμσεϊ, κόρη του διάσημου σεφ, Γκόρντον Ράμσεϊ, σε μια κίνηση που έρχεται ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη με την οικογένειά του.
Ο 31χρονος πρωταθλητής άλλαξε το όνομά του στο προφίλ του στο Instagram σε «Άνταμ Ράμσεϊ Πίτι», μετά τον γάμο του με τη Χόλι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο Bath Abbey. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού, ενώ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, από την πλευρά του γαμπρού απουσίαζαν σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς του.
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ εκφώνησε λόγο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, στον οποίο φέρεται να αναφέρθηκε έμμεσα στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί με την οικογένεια του Πίτι, η οποία δεν παρέστη στον γάμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο γνωστός σεφ χαρακτήρισε τον Πίτι «τυχερό άνθρωπο», σχολιάζοντας την εμφάνιση της κόρης του και κάνοντας αναφορά και στη σύζυγό του, Τάνα, λέγοντας: «Αυτό είναι που έχεις να περιμένεις». Στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Χόλι λέγοντας: «Κρίμα που εσύ δεν έχεις το ίδιο», αφήνοντας αιχμή για την απουσία της πεθεράς της και των γονιών του γαμπρού από την τελετή. Από την πλευρά του, ο Άνταμ Πίτι φέρεται να έκανε μια διακριτική αναφορά στην οικογενειακή ένταση κατά τη διάρκεια του δικού του λόγου, ευχαριστώντας τους περίπου 200 καλεσμένους για τη στήριξή τους σε μια «δύσκολη περίοδο».
Η ρήξη με την οικογένεια του κολυμβητή, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε όταν η μητέρα του, Καρολάιν, δεν προσκλήθηκε στο bachelorette party της Χόλι Ράμσεϊ. Η Χόλι δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν η μητέρα της, οι αδερφές και στενές φίλες της.
Λίγο πριν από τον γάμο, η μητέρα του γαμπρού, Καρολάιν Πίτι είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην «Daily Mail», δηλώνοντας: «Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν πόσο με έχουν πληγώσει. Είναι σαν να μου έχουν ξεριζώσει την καρδιά». Όπως είπε, επρόκειτο για τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν είχε όλη την οικογένειά της μαζί, προσθέτοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να αγαπά τόσο τον γιο της όσο και τη νύφη της και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα συγχωρούσε».
Ο Άνταμ Πίτι και η Χόλι Ράμσεϊ γνωρίστηκαν μέσω της αδερφής του κολυμβητή, Τίλι το 2021. Η Χόλι ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024, γράφοντας στο Instagram: «Παντρεύομαι τον καλύτερό μου φίλο». Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Πίτι ανέφερε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνεις γυναίκα μου. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο».
Ο 31χρονος πρωταθλητής άλλαξε το όνομά του στο προφίλ του στο Instagram σε «Άνταμ Ράμσεϊ Πίτι», μετά τον γάμο του με τη Χόλι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο Bath Abbey. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού, ενώ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, από την πλευρά του γαμπρού απουσίαζαν σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς του.
Adam Peaty changes name after wedding to Holly Ramsay amid family rift https://t.co/YauNtjWeyZ pic.twitter.com/gBo3nQAc7t— The Independent (@Independent) December 30, 2025
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ εκφώνησε λόγο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, στον οποίο φέρεται να αναφέρθηκε έμμεσα στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί με την οικογένεια του Πίτι, η οποία δεν παρέστη στον γάμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο γνωστός σεφ χαρακτήρισε τον Πίτι «τυχερό άνθρωπο», σχολιάζοντας την εμφάνιση της κόρης του και κάνοντας αναφορά και στη σύζυγό του, Τάνα, λέγοντας: «Αυτό είναι που έχεις να περιμένεις». Στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Χόλι λέγοντας: «Κρίμα που εσύ δεν έχεις το ίδιο», αφήνοντας αιχμή για την απουσία της πεθεράς της και των γονιών του γαμπρού από την τελετή. Από την πλευρά του, ο Άνταμ Πίτι φέρεται να έκανε μια διακριτική αναφορά στην οικογενειακή ένταση κατά τη διάρκεια του δικού του λόγου, ευχαριστώντας τους περίπου 200 καλεσμένους για τη στήριξή τους σε μια «δύσκολη περίοδο».
Η ρήξη με την οικογένεια του κολυμβητή, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε όταν η μητέρα του, Καρολάιν, δεν προσκλήθηκε στο bachelorette party της Χόλι Ράμσεϊ. Η Χόλι δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν η μητέρα της, οι αδερφές και στενές φίλες της.
Λίγο πριν από τον γάμο, η μητέρα του γαμπρού, Καρολάιν Πίτι είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην «Daily Mail», δηλώνοντας: «Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν πόσο με έχουν πληγώσει. Είναι σαν να μου έχουν ξεριζώσει την καρδιά». Όπως είπε, επρόκειτο για τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν είχε όλη την οικογένειά της μαζί, προσθέτοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να αγαπά τόσο τον γιο της όσο και τη νύφη της και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα συγχωρούσε».
Ο Άνταμ Πίτι και η Χόλι Ράμσεϊ γνωρίστηκαν μέσω της αδερφής του κολυμβητή, Τίλι το 2021. Η Χόλι ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024, γράφοντας στο Instagram: «Παντρεύομαι τον καλύτερό μου φίλο». Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Πίτι ανέφερε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνεις γυναίκα μου. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο».
Ο Ολυμπιονίκης, με καταγωγή από το Στάφορντσαϊρ, έχει αποκτήσει ένα παιδί πέντε ετών από προηγούμενη σχέση του με την καλλιτέχνιδα Εϊριανέντ Μάνρο. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η αδερφή του ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειάς του που παρευρέθηκε στον γάμο.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image /΄Shutterstock
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image /΄Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα