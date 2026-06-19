Νίκος Κοκλώνης: Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα
GALA
Νίκος Κοκλώνης Έρωτας

Νίκος Κοκλώνης: Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα

Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της Δανάης Μπάρκα, σχολίασε ο παρουσιαστής

Νίκος Κοκλώνης: Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Νίκος Κοκλώνης, αναφέροντας ότι αν και είχε βρει το άλλο του μισό, στη συνέχεια η σχέση τους δεν εξελίχθηκε θετικά.

Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου μιλώντας τόσο για τις εξελίξεις στα προσωπικά του, όσο και για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο που δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του στη γόβα της.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει βρει το άλλο του μισό, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε: «Το βρήκα το άλλο μου μισό, το έχασα. Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και 8 χρόνια. Αυτό που μου λέει καμιά φορά και μου το λένε και οι φίλοι μου είναι ότι “κάτι έχει γίνει με εσένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό”. Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω».

Στη συνέχεια, σχολίασε για τον γάμο της παρουσιάστριας και ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μεσσηνία: «Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της, ήθελα να το κάνω, της το είπα και μου είπε "έχω και δεύτερο". Μετά δεν είχε νόημα. Δεν πέταξε και πατροπαράδοτα την ανθοδέσμη να την πιάσουμε εμείς».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης