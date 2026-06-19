Νίκος Κοκλώνης: Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα
Νίκος Κοκλώνης: Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα
Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της Δανάης Μπάρκα, σχολίασε ο παρουσιαστής
Μία αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Νίκος Κοκλώνης, αναφέροντας ότι αν και είχε βρει το άλλο του μισό, στη συνέχεια η σχέση τους δεν εξελίχθηκε θετικά.
Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου μιλώντας τόσο για τις εξελίξεις στα προσωπικά του, όσο και για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο που δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του στη γόβα της.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει βρει το άλλο του μισό, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε: «Το βρήκα το άλλο μου μισό, το έχασα. Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και 8 χρόνια. Αυτό που μου λέει καμιά φορά και μου το λένε και οι φίλοι μου είναι ότι “κάτι έχει γίνει με εσένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό”. Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω».
Στη συνέχεια, σχολίασε για τον γάμο της παρουσιάστριας και ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μεσσηνία: «Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της, ήθελα να το κάνω, της το είπα και μου είπε "έχω και δεύτερο". Μετά δεν είχε νόημα. Δεν πέταξε και πατροπαράδοτα την ανθοδέσμη να την πιάσουμε εμείς».
Δείτε το βίντεο
Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου μιλώντας τόσο για τις εξελίξεις στα προσωπικά του, όσο και για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο που δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του στη γόβα της.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει βρει το άλλο του μισό, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε: «Το βρήκα το άλλο μου μισό, το έχασα. Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και 8 χρόνια. Αυτό που μου λέει καμιά φορά και μου το λένε και οι φίλοι μου είναι ότι “κάτι έχει γίνει με εσένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό”. Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω».
Στη συνέχεια, σχολίασε για τον γάμο της παρουσιάστριας και ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μεσσηνία: «Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της, ήθελα να το κάνω, της το είπα και μου είπε "έχω και δεύτερο". Μετά δεν είχε νόημα. Δεν πέταξε και πατροπαράδοτα την ανθοδέσμη να την πιάσουμε εμείς».
Δείτε το βίντεο
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