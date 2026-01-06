Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε φωτογραφία που δημοσίευσε: «Σε αγαπώ ΑΙ» έγραψε
Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε φωτογραφία που δημοσίευσε: «Σε αγαπώ ΑΙ» έγραψε
Το έχεις παρακάνει λίγο με το ΑΙ και τα φίλτρα μαζί, ήταν ένα από τα σχόλια που δέχτηκε
Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Νίκος Κοκλώνης σε φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media. Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram από το ταξίδι του στην Αμερική πόζαρε με φόντο τους ουρανοξύστες, εμφανώς....ανανεωμένος.
«Ρίσκο ή ασφάλεια; Υ.Γ A.I σε αγαπώ», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής του, καθιστώντας σαφές ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή του είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η δημοσίευσή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους να σχολιάζουν ότι κάνει υπερβολές στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των φίλτρων. Μερικά από τα σχόλια που του έγιναν ήταν τα εξής: «Το έχεις παρακάνει λίγο με το ΑΙ και τα φίλτρα μαζί», «Εσύ είσαι;», «Αγνώριστος...και μελαγχολικός. Γιατί;», «Ποιος είναι αυτός;», «Με ρέγουλα το ΑΙ».
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε
«Ρίσκο ή ασφάλεια; Υ.Γ A.I σε αγαπώ», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής του, καθιστώντας σαφές ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή του είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η δημοσίευσή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους να σχολιάζουν ότι κάνει υπερβολές στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των φίλτρων. Μερικά από τα σχόλια που του έγιναν ήταν τα εξής: «Το έχεις παρακάνει λίγο με το ΑΙ και τα φίλτρα μαζί», «Εσύ είσαι;», «Αγνώριστος...και μελαγχολικός. Γιατί;», «Ποιος είναι αυτός;», «Με ρέγουλα το ΑΙ».
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα