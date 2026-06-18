Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα σε βάρος του άντρα που επιχειρούσε να εισβάλλει στο σπίτι της
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα σε βάρος του άντρα που επιχειρούσε να εισβάλλει στο σπίτι της
Ο 31χρονος Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ υποχρεούται μεταξύ άλλων να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον περίπου 90 μέτρων από την ποπ σταρ
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα σε βάρος του άντρα που επιχείρησε επανειλημμένα να εισβάλλει στο σπίτι της.
Μεταξύ άλλων περιορισμών, ο 31χρονος Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ υποχρεούται πλέον να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον περίπου 90 μέτρων, από την τραγουδίστρια την αδελφή της και τον σύντροφο της τελευταίας, οι οποίοι διαμένουν μαζί της. Παράλληλα, του απαγορεύεται να κατέχει πυροβόλα όπλα ή να επιχειρεί να επικοινωνήσει με την Κάρπεντερ, όπως μεταδίδει το Associated Press.
Ο Άπλγκεϊτ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι ο ίδιος και η Κάρπεντερ πρέπει «να είναι μαζί το συντομότερο δυνατόν», επειδή αποτελούν μέρος ενός απόρρητου στρατιωτικού προγράμματος που μεριμνά για την «εθνική και παγκόσμια ασφάλεια», όπως ανέφερε το δημοσίευμα.
Παρότι είχε προγραμματιστεί να καταθέσει εξ αποστάσεως, η 27χρονη ποπ σταρ τελικά δεν κλήθηκε να το κάνει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άπλγκεϊτ φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο σπίτι της Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες περισσότερες από δώδεκα φορές.
Σε αίτημα που κατέθεσε στο δικαστήριο, η Κάρπεντερ υποστήριξε ότι ο Άπλγκεϊτ συνελήφθη τον περασμένο μήνα, αφού χτύπησε έναν υπάλληλο ασφαλείας και κατάφερε να φτάσει μέχρι την εξώπορτά της. Ωστόσο, επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα.
Στις 29 Μαΐου, ο δικαστής εξέδωσε προσωρινή εντολή περιοριστικών μέτρων, όπως μετέδωσε το Associated Press. Ο Άπλγκεϊτ παραδέχθηκε ότι είχε βρεθεί στην κατοικία της Κάρπεντερ, επιμένοντας ότι η τραγουδίστρια του «Espresso» ήθελε να βρίσκεται εκεί και υποστηρίζοντας ότι η ομάδα της και οι Αρχές ενεργούσαν εναντίον του.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Άπλγκεϊτ δήλωσε «περισσότερο από πρόθυμος» να μείνει μακριά από τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, εφόσον εκείνη του το έλεγε απευθείας. Παράλληλα, όμως, φέρεται να έγραψε σε ανταίτηση που κατέθεσε ότι η Κάρπεντερ είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του κοιτάζοντάς τον κατάματα, ενώ τραγουδούσε στη σκηνή του Coachella τον Απρίλιο.
Η δικηγόρος Μπλερ Μπερκ, η οποία εκπροσωπεί την τραγουδίστρια, φέρεται να είπε στον δικαστή Ντέιβιντ Λ. Βάσερμαν ότι η Κάρπεντερ «φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της» εξαιτίας των ενεργειών του Άπλγκεϊτ.
«Κατανοώ ότι πιστεύετε πως, για να σωθεί ο κόσμος, εσείς και η αιτούσα πρέπει να είστε μαζί», φέρεται να είπε ο δικαστής Βάσερμαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τονίζοντας ότι αναμένει από τον Άπλγκεϊτ να «υπακούσει στην απόφαση και όχι σε αυτό που εσείς θεωρείτε σωστό ούτε σε αυτό που πιστεύετε ότι σας διατάζει ο στρατός».
Με βάση τις πληροφορίες του Associated Press, δεν φαίνεται να έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Άπλγκεϊτ, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα.
Μεταξύ άλλων περιορισμών, ο 31χρονος Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ υποχρεούται πλέον να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον περίπου 90 μέτρων, από την τραγουδίστρια την αδελφή της και τον σύντροφο της τελευταίας, οι οποίοι διαμένουν μαζί της. Παράλληλα, του απαγορεύεται να κατέχει πυροβόλα όπλα ή να επιχειρεί να επικοινωνήσει με την Κάρπεντερ, όπως μεταδίδει το Associated Press.
Ο Άπλγκεϊτ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι ο ίδιος και η Κάρπεντερ πρέπει «να είναι μαζί το συντομότερο δυνατόν», επειδή αποτελούν μέρος ενός απόρρητου στρατιωτικού προγράμματος που μεριμνά για την «εθνική και παγκόσμια ασφάλεια», όπως ανέφερε το δημοσίευμα.
Παρότι είχε προγραμματιστεί να καταθέσει εξ αποστάσεως, η 27χρονη ποπ σταρ τελικά δεν κλήθηκε να το κάνει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άπλγκεϊτ φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο σπίτι της Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες περισσότερες από δώδεκα φορές.
Sabrina Carpenter Granted Permanent Restraining Order Against Man Who Showed Up at Her Home https://t.co/bQAyneonls— TMZ (@TMZ) June 18, 2026
Στις 29 Μαΐου, ο δικαστής εξέδωσε προσωρινή εντολή περιοριστικών μέτρων, όπως μετέδωσε το Associated Press. Ο Άπλγκεϊτ παραδέχθηκε ότι είχε βρεθεί στην κατοικία της Κάρπεντερ, επιμένοντας ότι η τραγουδίστρια του «Espresso» ήθελε να βρίσκεται εκεί και υποστηρίζοντας ότι η ομάδα της και οι Αρχές ενεργούσαν εναντίον του.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Άπλγκεϊτ δήλωσε «περισσότερο από πρόθυμος» να μείνει μακριά από τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, εφόσον εκείνη του το έλεγε απευθείας. Παράλληλα, όμως, φέρεται να έγραψε σε ανταίτηση που κατέθεσε ότι η Κάρπεντερ είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του κοιτάζοντάς τον κατάματα, ενώ τραγουδούσε στη σκηνή του Coachella τον Απρίλιο.
Η δικηγόρος Μπλερ Μπερκ, η οποία εκπροσωπεί την τραγουδίστρια, φέρεται να είπε στον δικαστή Ντέιβιντ Λ. Βάσερμαν ότι η Κάρπεντερ «φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της» εξαιτίας των ενεργειών του Άπλγκεϊτ.
«Κατανοώ ότι πιστεύετε πως, για να σωθεί ο κόσμος, εσείς και η αιτούσα πρέπει να είστε μαζί», φέρεται να είπε ο δικαστής Βάσερμαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τονίζοντας ότι αναμένει από τον Άπλγκεϊτ να «υπακούσει στην απόφαση και όχι σε αυτό που εσείς θεωρείτε σωστό ούτε σε αυτό που πιστεύετε ότι σας διατάζει ο στρατός».
Με βάση τις πληροφορίες του Associated Press, δεν φαίνεται να έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Άπλγκεϊτ, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα.
Φωτογραφία: Shutterstock
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