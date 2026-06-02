Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατέθεσε περιοριστικά μέτρα: Άγνωστος άντρας προσπαθούσε επανειλημμένα να μπει στο σπίτι της και την παρακολουθούσε
Σύμφωνα με την καταγγελία της τραγουδίστριας ο δράστης επιχείρησε τρεις φορές να εισέλθει στην κατοικία της, προκαλώντας της «σοβαρή συναισθηματική δυσφορία»
Περιοριστικά μέτρα κατέθεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε βάρος άγνωστου για εκείνη άντρα που, σύμφωνα με καταγγελία της, προσπαθούσε επανειλημμένα να μπει στο σπίτι της και την παρακολουθούσε.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως η Daily Mail, η τραγουδίστρια δέχτηκε τρεις επισκέψεις του 31χρονου Ουίλιαμ Άπλγκεϊτ, όπως ονομάζεται ο δράστης, στην κατοικία της, υποστηρίζοντας ότι την παρακολουθούσε για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την πρώτη επαφή. Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά του της προκάλεσε «σοβαρή συναισθηματική δυσφορία».
Την πρώτη φορά που ο Άπλγκεϊτ βρέθηκε στο σπίτι της, στις 23 Μαΐου, φέρεται να πέρασε από γειτονική ιδιοκτησία για να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας της κατοικίας και να φτάσει στην είσοδο και ισχυρίστηκε ότι τη γνώριζε προσωπικά και ότι τον περίμενε. Στιγμιότυπα από κάμερα ασφαλείας που κατατέθηκαν στη δικογραφία φέρεται να τον δείχνουν στην πόρτα της, πριν από την παρέμβαση της ασφάλειας και της αστυνομίας.
Η Κάρμπεντερ ανέφερε: «Είναι σαφές για μένα ότι η προσέγγισή του ήταν σκόπιμη, μελετημένη και επιθετική, κάτι που είναι βαθιά ανησυχητικό» και πρόσθεσε: «Έπιασε το χερούλι της πόρτας μου και πίεσε δυνατά προς τα κάτω, προσπαθώντας ενεργά να εισέλθει στο σπίτι μου χωρίς καμία πρόσκληση, άδεια ή συναίνεση».
Ο άντρας απομακρύνθηκε από μέλος της ιδιωτικής ασφάλειας, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, αρνήθηκε να αποχωρήσει και αντιστάθηκε μέχρι τη σύλληψή του από την αστυνομία του Λος Άντζελες.
Παρά τη σύλληψή του, ο Άπλγκεϊτ φέρεται να επέστρεψε στην κατοικία λιγότερο από 24 ώρες αργότερα. Η Κάρπεντερ υποστηρίζει ότι παρέμεινε στην περιοχή για περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημά του, παρακολουθώντας υπομονετικά το περιβάλλον, πριν μετακινηθεί πιο κοντά στον χώρο της κατοικίας.
Όπως σημείωσε, μέλος της ασφάλειας αναγκάστηκε να έρθει σε άμεση επαφή μαζί του προκειμένου εκείνος να αποχωρήσει, όμως την επόμενη ημέρα, στις 25 Μαΐου, εμφανίστηκε εκ νέου, σταθμεύοντας ξανά κοντά στην είσοδο, όπου και παρέμεινε, μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.
Η ομάδα ασφαλείας της τραγουδίστριας εκτιμά ότι η παρακολούθηση είχε ξεκινήσει ήδη από τις 20 Απριλίου 2026. «Για πάνω από έναν μήνα, ο Άπλγκεϊτ ή/και το όχημά του εντοπίζονταν στην περιοχή της κατοικίας μου», αναφέρεται στην καταγγελία. «Η συμπεριφορά του ακολούθησε ένα σαφές και ανησυχητικό μοτίβο κλιμάκωσης, καθώς πλησίαζε όλο και περισσότερο, μέχρι την επιθετική παραβίαση της 23ης Μαΐου».
Η Κάρπεντερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον άντρα: «Ο Ουίλιαμ Άπλγκεϊτ είναι πλήρως άγνωστος σε μένα. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ ούτε έχω επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο» και ζήτησε προστασία και για την αδελφή της Σάρα και τον σύντροφό της Τζορτζ, οι οποίοι διαμένουν στην ίδια κατοικία. «Το σύνολο της συμπεριφοράς του έχει προκαλέσει σημαντικό και διαρκή φόβο για την προσωπική μου ασφάλεια και την ασφάλεια όλων όσοι ζουν στο σπίτι μου», αναφέρει.
Ο ντετέκτιβ Πίτερ Ντούμανις από τη μονάδα διαχείρισης απειλών του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο Άπλγκεϊτ φαίνεται να έχει αναπτύξει «ανησυχητική και παράλογη εμμονή» με την τραγουδίστρια, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του «φέρει τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με εμμονική προσκόλληση».
Ακρόαση για το ενδεχόμενο μονιμοποίησης των προσωρινών περιοριστικών μέτρων έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα.
Sabrina Carpenter filed a temporary restraining order against a 31-year-old man who allegedly trespassed at her Los Angeles home, according to court documents. https://t.co/RNg1It57dn— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) June 2, 2026
