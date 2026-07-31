«Έκανα αυτό που έμαθα όλα αυτά τα χρόνια», λέει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης που οδήγησε ασθενοφόρο για να βοηθήσει τραυματία

« Δεν έχω πάρει άδεια ούτε ρεπό, ούτε το σκέφτηκα ποτέ - Η καθημερινότητά μου είναι η ξεκούρασή μου»





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«Ούτε που σκέφτηκε να πάρω άδεια ή ρεπό» Ο ίδιος μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Online» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας: «Δεν έκανα κάτι άλλο από αυτά που έμαθα όλα αυτά τα χρόνια. Να προσφέρω σε ανθρώπους που χρειάζονται εκείνη τη μοναδική στιγμή της μοναξιάς μια ιατρική βοήθεια».



«Δεν έχω πάρει άδεια ούτε ρεπό, ούτε το σκέφτηκα ποτέ. Η καθημερινότητα είναι η ξεκούρασή μου, η άδεια, η χαλάρωση», είπε μιλώντας για την πατρίδα του τη Μάνη με συγκινητικά λόγια. «Ζω για να κρατάω την Μάνη πολύ ψηλά μέσα στην ψυχή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.





είναι να διεκδικήσουμε μαζί έναν κεντρικότερο ήλιο. Να φωτίσει περισσότερους ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος. Ουσιαστικά κάνεις το κέφι σου μέσα στο Σύστημα Υγείας γιατί οι άνθρωποι και οι ασθενείς σε μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Ευχαριστώ τους Μανιάτες και τις Μανιάτισσες και τους επισκέπτες αυτού του τόπου».



«Μπορούμε να οργανώσουμε την Ολυμπιάδα του ανθρωπισμού. Εγώ σ' αυτή την Ολυμπιάδα θέλω να συμμετέχω και να είμαι ο τελευταίος», σημείωσε.



Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε τη στάση ζωής του:



«Πάντα ήμουν παράνομος. Στην τέχνη της αντίστασης και της ανυπακοής. Πάντα μου άρεσε η μοναξιά [...]. Έχουμε ένα όραμα να διεκδικήσουμε έναν κεντρικότερο ήλιο. Να διαμορφώσουμε έναν νέο κόσμο».

«Οι διακρίσεις και τα βραβεία δεν λένε τίποτα» Όπως αποκάλυψε, το Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί περίπου 3.500 ασθενείς κάθε μήνα, ειδικότερα το καλοκαίρι.



Όσον αφορά τις διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει, σχολίασε: «Οι διακρίσεις και τα βραβεία δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να ανοσοποιηθείς. Η καθημερινότητα είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή κρατάω μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα ενώ σας μιλάω, αυτή είναι το βραβείο».



Τα εύσημα από τον Άδωνι Γεωργιάδη



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Ο κ. Μαριόλης δεν δίστασε να οδηγήσει ο ίδιος το ασθενοφόρο και να συμμετάσχει στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε μια κοπέλα που τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, χτυπώντας στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Notospress, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να σηκωθεί, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.



Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης να βρίσκεται στο τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και το στηθοσκόπιο του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με τους συναδέλφους του, επέστρεψε στη θέση του οδηγού για τη μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας.



Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο! https://t.co/zEI7Hku0ty — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 30, 2026 Τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου κάνει η είδηση με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη , ο οποίος οδήγησε ο ίδιος ασθενοφόρο προκειμένου να βοηθήσει μια γυναίκα τραυματία. Ανάργυρος Μαριόλης έχει τιμηθεί το 2021 από τη WONCA ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο.Ο ίδιος μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Online» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας: «Να προσφέρω σε ανθρώπους που χρειάζονται εκείνη τη μοναδική στιγμή της μοναξιάς μια ιατρική βοήθεια».«Δεν έχω πάρει άδεια ούτε ρεπό, ούτε το σκέφτηκα ποτέ. Η καθημερινότητα είναι η ξεκούρασή μου, η άδεια, η χαλάρωση», είπε μιλώντας για την πατρίδα του τη Μάνη με συγκινητικά λόγια., σημείωσε χαρακτηριστικά.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Θα τολμήσω να πω ότι γνωρίζω πολύ λίγους ανθρώπους που, μέσα στις σκιές, αναζητούν τον ήλιο. Εγώ όταν βρέθηκα σε αυτό τον βράχο, αυτό που θέλησα και αυτό που είπα σε μια δημόσια συγκέντρωση. Αυτός είναι ο στόχος. Ουσιαστικά κάνεις το κέφι σου μέσα στο Σύστημα Υγείας γιατί οι άνθρωποι και οι ασθενείς σε μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Ευχαριστώ τους Μανιάτες και τις Μανιάτισσες και τους επισκέπτες αυτού του τόπου».«Μπορούμε να οργανώσουμε την Ολυμπιάδα του ανθρωπισμού. Εγώ σ' αυτή την Ολυμπιάδα θέλω να συμμετέχω και να είμαι ο τελευταίος», σημείωσε.Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε τη στάση ζωής του:«Πάντα ήμουν παράνομος. Στην τέχνη της αντίστασης και της ανυπακοής. Πάντα μου άρεσε η μοναξιά [...]. Έχουμε ένα όραμα να διεκδικήσουμε έναν κεντρικότερο ήλιο. Να διαμορφώσουμε έναν νέο κόσμο».Όπως αποκάλυψε, το Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί περίπου 3.500 ασθενείς κάθε μήνα, ειδικότερα το καλοκαίρι.Όσον αφορά τις διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει, σχολίασε: «Η καθημερινότητα είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή κρατάω μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα ενώ σας μιλάω, αυτή είναι το βραβείο».Υπενθυμίζεται ότι εύσημά του στον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, απέδωσε χθες υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , με αφορμή περιστατικό στα Σπήλαια Διρού, όπου ο γιατρός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ασθενοφόρου προκειμένου να συνδράμει στη διακομιδή μιας τραυματισμένης κοπέλας.Ο κ. Μαριόλης δεν δίστασε να οδηγήσει ο ίδιος το ασθενοφόρο και να συμμετάσχει στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε μια κοπέλα που τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, χτυπώντας στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Notospress, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να σηκωθεί, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης να βρίσκεται στο τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και το στηθοσκόπιο του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με τους συναδέλφους του, επέστρεψε στη θέση του οδηγού για τη μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας.

Το περιστατικό προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον υπουργό Υγείας να αναδημοσιεύει την είδηση και να επαινεί δημόσια τον Ανάργυρο Μαριόλη.



«Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.





