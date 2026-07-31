Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ στο κέντρο της Αθήνας
Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ στο κέντρο της Αθήνας
Παρόμοιο τηλεφώνημα που αποδείχθηκε φάρσα είχε γίνει και χθες, Πέμπτη
Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτήρια.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα, που αποδείχθηκε φάρσα, έγινε και την Πέμπτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτήρια.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα, που αποδείχθηκε φάρσα, έγινε και την Πέμπτη.
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