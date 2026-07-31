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Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Κηδεία Γύθειο Πυροσβέστης

Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο

Στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, η κηδεία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη - Τραγικές φιγούρες οι γονείς του

Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γύθειο, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών.

@protothema.gr

▪Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γύθειο, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το μοναχοπαίδι τους.

Κώστας Λαιμοδέτης: Σπαραγμός στην κηδεία του 27χρονου ήρωα πυροσβέστη στο Αγρίνιο


Ο προαύλιος χώρος του ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν ο άτυχος πυροσβέστης, γέμισε από στεφάνια για τον άτυχο πυροσβέστη, η σορός του οποίου έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Η κηδεία του Ανθυπουραγού πραγματοποιήθηκε  με τιμές ήρωα, τις οποίες αποδίδει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του.

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Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο
Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, με τιμές ήρωα το τελευταίο αντίο


Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο και ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Ο 27χρονος Ανθυπουραγός είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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