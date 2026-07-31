Χρηματιστήριο: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με «οδηγό» τα τραπεζικά αποτελέσματα – Στο στόχαστρο οι 2.600 μονάδες

Σε ανοδική τροχιά για έκτη μέρα ο Γενικός Δείκτης, προς νέο ρεκόρ 17ετίας - Πάνω από +4% τα κέρδη του Ιουλίου και από +21% η φετινή απόδοση - Δεν αποκλείονται κινήσεις profit taking στη συνέχεια