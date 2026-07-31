Χρηματιστήριο: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με «οδηγό» τα τραπεζικά αποτελέσματα – Στο στόχαστρο οι 2.600 μονάδες
Χρηματιστήριο: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με «οδηγό» τα τραπεζικά αποτελέσματα – Στο στόχαστρο οι 2.600 μονάδες
Σε ανοδική τροχιά για έκτη μέρα ο Γενικός Δείκτης, προς νέο ρεκόρ 17ετίας - Πάνω από +4% τα κέρδη του Ιουλίου και από +21% η φετινή απόδοση - Δεν αποκλείονται κινήσεις profit taking στη συνέχεια
Με κεκτημένη ταχύτητα από το πενθήμερο ανοδικό σερί και τα νέα υψηλά 17 ετών, το Χρηματιστήριο Αθηνών ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Ιούλιο διατηρώντας το θετικό μομέντουμ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά διαθέτει τα απαραίτητα ερείσματα για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στη σημερινή, τελευταία συνεδρίαση του μήνα, βάζοντας στο επίκεντρο την προσέγγιση ή και την κατάκτηση των 2.600 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,11% και διαπραγματεύεται στις 2.574,79 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.571,18 (χαμηλό ημέρας) και των 2.588,41 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2009. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με κέρδη άνω του +4% και στο επτάμηνο η απόδοση υπερβαίνει το +21%.
Η εγχώρια αγορά αντλεί ισχυρή στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα, με τον τραπεζικό κλάδο να παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ανόδου. Η αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του 2026 από τις συστημικές τράπεζες επιβεβαιώνει τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη του τομέα και συντηρεί το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καθώς το rebound του τεχνολογικού κλάδου κατευνάζει τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, δίνοντας θετικό σήμα για τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,11% και διαπραγματεύεται στις 2.574,79 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.571,18 (χαμηλό ημέρας) και των 2.588,41 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2009. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με κέρδη άνω του +4% και στο επτάμηνο η απόδοση υπερβαίνει το +21%.
Η εγχώρια αγορά αντλεί ισχυρή στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα, με τον τραπεζικό κλάδο να παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ανόδου. Η αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του 2026 από τις συστημικές τράπεζες επιβεβαιώνει τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη του τομέα και συντηρεί το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καθώς το rebound του τεχνολογικού κλάδου κατευνάζει τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, δίνοντας θετικό σήμα για τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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