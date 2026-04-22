MrBeast: Αγωγή κατά της εταιρείας του από πρώην εργαζόμενη, καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση και διάκριση λόγω φύλου

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά της Beast Industries, της εταιρείας μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε ο YouTuber MrBeast , κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον, προχώρησε πρώην εργαζόμενη.Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε στις 22 Απριλίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας και περιήλθε σε γνώση του PEOPLE, η Λορέιν Μαυρομάτης υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Beast Industries, Τζέιμς Γουόρεν, ότι αντιμετωπιζόταν συστηματικά διαφορετικά από τους άντρες συναδέλφους της και ότι υποβιβάστηκε — και τελικά απολύθηκε — αφού υπέβαλε επίσημη καταγγελία για ανάρμοστες συμπεριφορές εντός της εταιρείας.«Δεν πρόκειται μόνο για μία στιγμή. Πρόκειται για όλα όσα οδήγησαν σε αυτήν και για την κουλτούρα που την έκανε δυνατή», ανέφερε η Μαυρομάτης σε ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσαν οι νομικοί της εκπρόσωποι. «Για την προσδοκία ότι οι γυναίκες πρέπει να περνούν τέτοιες καταστάσεις, να μένουν σιωπηλές, να τις αποδέχονται και να συνεχίζουν να εμφανίζονται με χαμόγελο. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω άλλο».Όπως αναφέρεται στην αγωγή, η Μαυρομάτης προσλήφθηκε από τη Beast Industries τον Αύγουστο του 2022 ως επικεφαλής του Instagram και μέσα στον πρώτο χρόνο της προήχθη δύο φορές, υπερδιπλασιάζοντας τις αποδοχές της. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εταιρεία, υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι ο Γουόρεν τής ζητούσε να συναντιούνται σε ένα «χαμηλά φωτισμένο» δωμάτιο του σπιτιού του αντί για τα γραφεία της εταιρείας, όπου, όπως ισχυρίζεται, έκανε «ανάρμοστα σχόλια» για την εμφάνισή της.Η Μαυρομάτης υποστηρίζει ακόμη ότι, όταν ρωτούσε τον Γουόρεν γιατί ο Ντόναλντσον δεν συναντιόταν μαζί της για ορισμένα πρότζεκτ, εκείνος της απαντούσε: «Ο Τζίμι γίνεται πολύ αμήχανος γύρω από όμορφες γυναίκες. Ας πούμε απλώς ότι όταν είσαι κοντά και πηγαίνει στην τουαλέτα, στην πραγματικότητα δεν πηγαίνει στην τουαλέτα».Εκπρόσωπος της Beast Industries χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Μαυρομάτη για τα σχόλια του Γουόρεν «γελοίους» και «κατηγορία κατασκευασμένη με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει τίτλους». Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντσον πάσχει από τη νόσο του Crohn — κάτι που έχει δημοσιοποιήσει και ο ίδιος στο παρελθόν — και υποστήριξε ότι η αγωγή «εκμεταλλεύεται την κατάστασή του για να εξασφαλίσει αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων». Ο Γουόρεν, ο οποίος είναι ξάδελφος του Ντόναλντσον, αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στα τέλη του 2023, σύμφωνα με το Vulture.Στην αγωγή, η Μαυρομάτης απαριθμεί επίσης αρκετούς τρόπους με τους οποίους, όπως αναφέρει, «υποτιμήθηκε» λόγω του φύλου της: της ζητούσαν να αποχωρεί από συναντήσεις όπου συμμετείχαν μόνο άνδρες μαζί με τον Ντόναλντσον, της είχαν ζητήσει να «φέρει μια μπύρα» στον Youtuber πριν από γυρίσματα, από την οποία εκείνος έπινε μία γουλιά και στη συνέχεια την πετούσε στο έδαφος — κάτι που, όπως λέει, δεν είχε δει ποτέ να ζητείται από άνδρες συναδέλφους της, ενώ, σε μία σύσκεψη, άντρας συνάδελφός της τής είπε «βούλωσέ το» και «σταμάτα να μιλάς», όταν επιχείρησε να θέσει ερώτημα.Ακόμη ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «δεν διέθετε εγχειρίδιο εργαζομένων με τυπικές πολιτικές και πρακτικές απασχόλησης» και ότι, αντί γι’ αυτό, υπήρχε ένα εγχειρίδιο με τίτλο How to Succeed In MrBeast Production, το οποίο περιλάμβανε διατυπώσεις όπως «είναι εντάξει τα αγόρια να φέρονται ανώριμα», «αν το ταλέντο θέλει να ζωγραφίσει ένα πέος στον λευκό πίνακα στο βίντεο ή να κάνει κάτι χαζό, αφήστε το» και «το όχι δεν σημαίνει όχι». Ολόκληρο το εγχειρίδιο, όπως αναφέρεται, συμπεριλήφθηκε και στο δελτίο Τύπου των δικηγόρων της.Ο εκπρόσωπος της Beast Industries απέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό, κοινοποιώντας στο PEOPLE στιγμιότυπο οθόνης με την υπογραφή της Μαυρομάτη, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2025, με το οποίο αναγνώριζε ότι είχε παραλάβει εγχειρίδιο εργαζομένων. Σε απάντηση, ο Τζέιμς Βανγκίνι, συνήγορος της Μαυρομάτη, ανέφερε στο PEOPLE: «Θα χαρούμε να εξετάσουμε όποιο “εγχειρίδιο εργαζομένων” ενδέχεται να επικαλούνται».Η Μαυρομάτης αναφέρει ότι έφτασε σε «οριακό σημείο» τον Νοέμβριο του 2023, οπότε και υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Σούζαν Παρίς, μητέρα του Ντόναλντσον, η οποία τότε ήταν επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Αν και, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι οι καταγγελίες της ήταν «ατεκμηρίωτες» ύστερα από εσωτερική έρευνα της εταιρείας, η ίδια αναφέρει ότι «υποβιβάστηκε άμεσα», κάνοντας λόγο για «αντίποινα». Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο PEOPLE ότι ο ισχυρισμός περί υποβιβασμού της «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Μετά τη γέννηση του παιδιού της και την επιστροφή της από άδεια τον Νοέμβριο του 2025, η Μαυρομάτης απολύθηκε όταν καταργήθηκε η θέση της, ενώ, όπως αναφέρει στην αγωγή, η εταιρεία της είπε ότι ήταν «υπερβολικά υψηλού επιπέδου» για τη συγκεκριμένη θέση. Εκπρόσωπος της Beast Industries δήλωσε στο PEOPLE ότι, όσο η Μαυρομάτης βρισκόταν σε ιατρική άδεια το καλοκαίρι του 2025, η εταιρεία προσέλαβε νέο μάνατζερ, ο οποίος αναδιοργάνωσε τη δομή της, καταργώντας θέσεις που κατείχαν η Μαυρομάτης και άλλοι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες.



«Αυτή η καταγγελία, που αποσκοπεί στη δημοσιότητα, στηρίζεται σε σκόπιμες διαστρεβλώσεις και κατηγορηματικά ψευδείς δηλώσεις, και έχουμε τα στοιχεία για να το αποδείξουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Υπάρχουν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων στο Slack και στο WhatsApp, εταιρικών εγγράφων και καταθέσεων μαρτύρων — που διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της. Δεν θα υποκύψουμε σε καιροσκόπους δικηγόρους που επιδιώκουν να αποσπάσουν από εμάς μια μεγάλη αποζημίωση».



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Beast Industries βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Το 2024, η εταιρεία απέλυσε από πέντε έως δέκα εργαζομένους ύστερα από τρίμηνη έρευνα, η οποία εντόπισε «αρκετά μεμονωμένα περιστατικά παρενόχλησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας», σύμφωνα με επιστολή του δικηγόρου που επέβλεψε την έρευνα προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, την οποία είχε δημοσιοποιήσει ο Ντόναλντσον στο X.



Μετά την έρευνα, όπως αναφερόταν στην ίδια επιστολή, η εταιρεία προσέλαβε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, νέο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και νέο γενικό νομικό σύμβουλο, εφάρμοσε υποχρεωτική εταιρική εκπαίδευση, προχωρούσε στη διαμόρφωση «νέων πολιτικών που θα κωδικοποιούνταν σε εγχειρίδιο εργαζομένων» και δημιουργούσε «ανώνυμο μηχανισμό αναφοράς».



«Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η εταιρεία αναπτύχθηκε εξαιρετικά γρήγορα, από μια νεοφυή επιχείρηση του YouTube που αποτελούνταν από μια ομάδα ταλαντούχων νέων ανθρώπων, σε έναν πολύ μεγαλύτερο οργανισμού. Δεν είναι ασυνήθιστο οι πολιτικές και οι πρακτικές που είναι απαραίτητες σε μια ώριμη εταιρεία να καθυστερούν να ακολουθήσουν την εμπορική επιτυχία», αναφερόταν σε επιστολή του δικηγόρου.