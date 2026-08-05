Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
«Πέταξε» τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος, διακινήθηκαν 3,93 εκατομμύρια επιβάτες
«Πέταξε» τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος, διακινήθηκαν 3,93 εκατομμύρια επιβάτες
Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον μήνα Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση 4,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, εν μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατ., ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2025 κατά 4,7%. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 3,4% και 5,3%, αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, εν μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατ., ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2025 κατά 4,7%. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 3,4% και 5,3%, αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα.
ΠτήσειςΟ αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2026 ανήλθε σε 165.771, καταγράφοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.
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