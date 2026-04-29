Ο Εντ Σίραν σχολίασε με χιούμορ την εμφάνιση έρπητα ζωστήρα: Δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν
Με έρπητα ζωστήρα διαγνώστηκε ο Εντ Σίραν, με τον τραγουδιστή να σημειώνει με χιούμορ πως δεν θα το συνιστούσε σε κανέναν.
Ο Εντ Σίραν μοιράστηκε την είδηση μέσω Instagram, αναφέροντας ότι πέρασε έναν δύσκολο μήνα λόγω της λοίμωξης, ωστόσο τόνισε πως βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.
Ο τραγουδιστής στην τελευταία ανάρτηση που έκανε έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: «Πέρασα έρπητα ζωστήρα τον τελευταίο μήνα, δεν θα το συνιστούσα, αλλά τώρα είμαι σε φάση ανάρρωσης».
Παράλληλα, ο Σίραν μίλησε για μια περίοδο αλλαγών στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι ξύρισε το κεφάλι του, θέλοντας να σηματοδοτήσει ένα «νέο ξεκίνημα».
Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, «Play», τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς και αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την περιοδεία Loop Tour. Μετά από ένα διάλειμμα περίπου δύο μηνών, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις, ξεκινώντας από τον Άγιο Δομίνικο, στο πλαίσιο του λατινοαμερικανικού σκέλους της περιοδείας. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στη σκηνή, αναφέροντας ότι ανυπομονεί να συναντήσει ξανά το κοινό του σε χώρες όπως το Μεξικό, η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Χιλή.
