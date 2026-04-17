Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Αναφορές ότι νοσηλεύεται εν μέσω της μάχης με τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Η ηθοποιός φέρεται να νοσηλεύτηκε, ενώ έχει αποκαλύψει ότι περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στο κρεβάτι λόγω της νόσου
Για νοσηλεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ εν μέσω της μάχης της με σκλήρυνση κατά πλάκας κάνουν λόγο πηγές από το περιβάλλον της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η 54χρονη ηθοποιός εισήχθη σε νοσοκομείο στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η αιτία της νοσηλείας της.
Εκπρόσωπός της δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για το ποιες θεραπείες κάνει. Έχει μακρά ιστορία σύνθετων ιατρικών καταστάσεων για τις οποίες έχει μιλήσει με ειλικρίνεια, όπως φαίνεται και στο βιβλίο και στο podcast της».
Η Άπλγκεϊτ είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021. Σε συνέντευξή της στο People, είχε αναφέρει πως η ασθένεια την έχει καθηλώσει σε μεγάλο βαθμό στο κρεβάτι λόγω έντονου πόνου. Ωστόσο, όπως είπε, προσπαθεί να σηκώνεται για την έφηβη κόρη της, Σέιντι. «Θέλω να την πηγαίνω εγώ στο σχολείο, είναι η αγαπημένη μου συνήθεια μαζί της. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε οι δυο μας», είχε πει, προσθέτοντας: «Λέω στον εαυτό μου: “Πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να ξαναμπείς στο κρεβάτι”. Και αυτό κάνω».
Σε άλλο σημείο είχε δηλώσει: «Η ζωή μου δεν είναι δεμένη με έναν φιόγκο. Οι ζωές των ανθρώπων, συγγνώμη για την έκφραση, μερικές φορές γ@μ@@@νται. Οπότε προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής και αληθινή γίνεται». Η ίδια είχε μιλήσει και για τη νόσο στο βιβλίο της «You With The Sad Eyes», σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στον Guardian, αναφέροντας: «Μία από τις χειρότερες παρενέργειες της ασθένειας είναι η εξάντληση. Είναι σαν να έχω περάσει ένα τριήμερο χωρίς ύπνο και έτσι νιώθω ακόμη και μετά από έναν καλό βραδινό ύπνο. Γι’ αυτό περνάω τόσο χρόνο στο κρεβάτι».
Christina Applegate, 54, is 'hospitalized' amid MS battle... after revealing she is largely confined to her bed with the disease https://t.co/dDlEA57SOT— Daily Mail (@DailyMail) April 17, 2026
