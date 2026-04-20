Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά τη νοσηλεία της: Είμαι δυνατή και γίνομαι καλύτερα κάθε μέρα
Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η ηθοποιός που δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, νοσηλεύτηκε στα τέλη Μαρτίου
Την κατάσταση της υγείας της μετά τη νοσηλεία της περιέγραψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, δηλώνοντας ότι είναι δυνατή και πως παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.
Η ηθοποιός που δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, προχώρησε σε μία ανάρτηση τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που δέχτηκε, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερά για εμένα, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα κάθε μέρα. Παίρνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω».
Δείτε την ανάρτησή της
Η δημοσίευσή της έρχεται μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νοσηλεία της στα τέλη Μαρτίου, με μέσα όπως η Daily Mail και το Page Six να αναφέρουν ότι πρόσωπα από το περιβάλλον της ανησυχούσαν έντονα για την πορεία της υγείας της.
Η Άπλγκεϊτ είχε αποκαλύψει τον Αύγουστο του 2021 ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και έκτοτε μιλά δημόσια για τις επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινότητά της. Το 2026 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «You with the Sad Eyes», ενώ συμμετέχει και σε podcast μαζί με τη Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η οποία επίσης πάσχει από την ίδια πάθηση.
Η ηθοποιός έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Married... with Children», που προβλήθηκε για 11 σεζόν από το 1987 έως το 1997. Η τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στη σειρά «Dead to Me», ο τρίτος κύκλος της οποίας γυρίστηκε μετά τη διάγνωσή της και προβλήθηκε το 2022 από το Netflix. Από τότε, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της και στην ανατροφή της κόρης της.
