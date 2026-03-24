Μαρίνα Σπανού: Είμαι ευτυχισμένη με τους γονείς που έχω

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το δωμάτιό της το οποίο είναι πλέον άδειο στο σπίτι των γονιών της, η τραγουδίστρια απάντησε: «Το πενθήσαμε και οι δύο, γιατί έρχεται η ενηλικίωση, αλλάζει η φάση ζωής και πρέπει και εμείς να περάσουμε σε μία άλλη κατάσταση. Η σχέση μας εννοώ», δήλωσε.



Ο Χρήστος Σπανός παντρεύτηκε πριν από 24 περίπου χρόνια με την Κύπρια καθηγήτρια μουσικής διδασκαλίας Μελίνα Παιονίδου. Η κόρη τους, Μαρίνα Σπανού ήρθε στη ζωή τους το 2002.



Ευτυχισμένη που έχει τους συγκεκριμένους γονείς δήλωσε η Μαρίνα Σπανού , με τον πατέρα της να συγκινείται ακούγοντας τα λόγια της. Χρήστος Σπανός και η τραγουδίστρια μίλησαν στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 24 Μαρτίου και αναφέρθηκαν στο γεγονός πως πλέον δεν μένουν μαζί, εξηγώντας πως «πένθησαν» αλλά η σχέση τους έχει πάρει διαφορετική μορφή πια.Η Μαρίνα Σπανού ανέφερε πως δεν έχει γράψει ακόμα κάποιο τραγούδι για τους γονείς της, αλλά τους αφιερώνει πολλά από εκείνα που ερμηνεύει: «Έχω αφιερώσει τραγούδι στη μαμά και στον μπαμπά μου. Δεν έχω γράψει ακόμα τραγούδι (για εκείνους), αλλά αφιερώνω πολύ συχνά. Είμαι ευτυχισμένη με τους γονείς που έχω», είπε χαρακτηριστικά και ο Χρήστος Σπανός συγκινημένος την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο.