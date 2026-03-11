Μαρίνα Σπανού: Βίωσα μπούλιγνκ και άλλαξα σχολείο, οι γονείς μου με έβλεπαν κάθε μέρα να κλαίω
Τα παιδιά είναι ωμά, σχολίασε η τραγουδίστρια
Θύμα μπούλινγκ είχε πέσει η Μαρίνα Σπανού ως μαθήτρια, όπως εκμυστηρεύτηκε η ίδια.
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως οι γονείς της την έβλεπαν κάθε μέρα να γυρνάει σπίτι κλαμένη, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να επιλέξουν άλλο σχολείο για εκείνη. Όπως είπε, τα παιδιά πολλές φορές είναι «ωμά» και δεν φιλτράρουν όσα λένε, πράγμα που καθιστά το μπούλινγκ ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Καλεσμένη στην εκπομπή των Raibow Mermaids, η Μαρίνα Σπανού εξήγησε ότι στην παιδική της ηλικία είχε έρθει αντιμέτωπη με τον σχολικό εκφοβισμό. «Έχω βιώσει μπούλινγκ στο σχολείο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο γιατί τα παιδιά είναι ωμά. Πολλές φορές κουβαλάνε αφιλτράριστα ό,τι συμβαίνει, στο σπίτι. Κάποια στιγμή άλλαξα σχολείο, οι γονείς μου έβλεπαν κάθε μέρα το παιδί τους να γυρνάει σπίτι και να κλαίει. Κάποια στιγμή έφτασαν στο σημείο να επικοινωνήσουν με τους κατάλληλους ανθρώπους και μου είπαν να αλλάξω σχολείο», σημείωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Μαρίνα Σπανού έκανε μία αναφορά στις κρίσεις πανικού, τονίζοντας πόσο δύσκολο ήταν να τις διαχειριστεί. «Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού τη στιγμή που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, φυσικά, που μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα για να ανακουφιστείς αλλά όλο αυτό το πράγμα… συσσωρευμένο άγχος, πίεση, μοναξιά, τελειομανία μεταφράζεται σωματικά πολλές φορές», είπε αρχικά.
«Φτάνεις δηλαδή σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτής της δουλειάς, όπως όλων τις δουλειές που έχουν έκθεση και παίρνεις αγάπη. Και η επόμενη ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ίδιο βράδυ είσαι ακόμα ζεστός. Γι’ αυτό και πάντα κάνω κάτι την επόμενη ημέρα, έχω δηλαδή κανονίσει κάτι», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως από την ηλικία των 17 ετών κάνει συστηματικά ψυχοθεραπεία: «Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, συνεχίζω σταθερά και έκανα από 17 χρονών. Ευτυχώς, οι γονείς μου με μύησαν σε αυτό».
