Η Ολίβια Μαν περιέγραψε τη στιγμή που ένιωσε ξανά όμορφη μετά τον καρκίνο, ήταν η μέρα που δέχτηκε πρόταση γάμου
Η ηθοποιός έχει παντρευτεί τον Τζον Μαλέινι - Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι του 2024

Ιωάννα Μαρίνου
Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Ολίβια Μαν για τη στιγμή που ένιωσε ξανά όμορφη μετά τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού.

Η 45χρονη ηθοποιός, που διαγνώστηκε με διπλό καρκίνο του μαστού το 2023, αποκάλυψε στο People ότι μετά από τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις δεν ένιωθε ο εαυτός της, ούτε και όμορφη. Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό της και να παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων του φίλου της, Τζέιμς Μάρσντεν.

Η Μαν ανέφερε: «Ετοιμάστηκα, περιποιήθηκα τον εαυτό μου και σκέφτηκα “Οκ, νιώθω όσο καλύτερα μπορώ”», περιγράφοντας τη βραδιά που αποδείχθηκε καθοριστική. Εκείνο το βράδυ, ο σύντροφός της, ο Τζον Μαλέινι, της έκανε πρόταση γάμου, έχοντας επιλέξει συνειδητά τη συγκεκριμένη στιγμή ώστε να τη δει να νιώθει ξανά καλά με τον εαυτό της.



Η ηθοποιός συνέχισε: «Μου είπε "Ήξερα ότι θα ήθελες να νιώσεις πραγματικά υπέροχα και ήθελα να σου χαρίσω αυτή τη στιγμή. Δεν ήξερα πότε θα ήταν, αλλά όταν είπες ότι ήθελες να πας σε αυτό το πάρτι γενεθλίων και να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να ντυθείς, σκέφτηκα "Αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να το κάνεις"».

Η Μαν επισήμανε πως τα πράγματα θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετικά εάν δεν είχε αποφασίσει να πάει σε εκείνο το πάρτι: «Λοιπόν, αν δεν είχα πάει σε εκείνο το πάρτι, τελικά θα μου είχε κάνει πρόταση γάμου», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν απλά μια τόσο τέλεια, τέλεια στιγμή».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2024, σε μια σεμνή τελετή.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

