Σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων
GALA
Τζον Τραβόλτα κοστούμι Δημοπρασία

Σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων

Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού

Σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων
Το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» βγαίνει σε δημοπρασία, με την εκτιμώμενη αξία του να κυμαίνεται από 200.000 έως 400.000 δολάρια.

Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Propstore, με κινηματογραφικά αναμνηστικά, εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές.

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου στο Λος Άντζελες, όπου θα παρουσιαστούν περισσότερα από 400 συλλεκτικά αντικείμενα. Θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες δημοπρασιών με τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στον ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» (1977). Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη ποπ κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Christie's το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.

Σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων

Το ακριβότερο αντικείμενο της δημοπρασίας είναι μια μαριονέτα ύψους 38 εκατοστών του γορίλα Mighty Joe Young, η οποία χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας stop-motion του 1949. Σύμφωνα με τον Propstore, πρόκειται για το μοναδικό σωζόμενο ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή και η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.

Κλείσιμο
Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ακόμη η στολή του Frank the Rabbit, που φόρεσε ο Τζέιμς Ντιβάλ στην ταινία Donnie Darko (2001), καθώς και το αυθεντικό απολιθωμένο κουνούπι σε κεχριμπάρι από το Jurassic Park (1993), το αντικείμενο γύρω από το οποίο ξεκινά η πλοκή της ταινίας. Και τα δύο εκτιμάται ότι θα πωληθούν έναντι 100.000 έως 200.000 δολαρίων.

Ξεχωρίζει επίσης η ξύλινη ιπτάμενη σανίδα (hoverboard) που χρησιμοποιήθηκε από τον Μάρτι ΜακΦλάι, τον οποίο υποδύθηκε ο Μάικλ Τζ. Φοξ, στην ταινία Back to the Future Part II. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της κινηματογραφικής σειράς, αναμένεται να φτάσει σε τιμή έως και 300.000 δολάρια.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης