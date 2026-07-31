Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
GALA
Κατερίνα Παπουτσάκη Ιωάννινα

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα

Η ηθοποιός βρέθηκε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη λίμνη Παμβώτιδα πόζαρε η Κατερίνα Παπουτσάκη με αφορμή το ταξίδι που έκανε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας.

Η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από τη βόλτα που έκανε κοντά στη λίμνη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με ένα καφέ φόρεμα με ανοίγματα στο κάτω μέρος του ρούχου, το οποίο ανέμιζε σε ορισμένες λήψεις. «Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης