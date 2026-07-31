Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της στη λίμνη Παμβώτιδα
Η ηθοποιός βρέθηκε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας
Στη λίμνη Παμβώτιδα πόζαρε η Κατερίνα Παπουτσάκη με αφορμή το ταξίδι που έκανε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας.
Η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από τη βόλτα που έκανε κοντά στη λίμνη.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με ένα καφέ φόρεμα με ανοίγματα στο κάτω μέρος του ρούχου, το οποίο ανέμιζε σε ορισμένες λήψεις. «Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από τη βόλτα που έκανε κοντά στη λίμνη.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με ένα καφέ φόρεμα με ανοίγματα στο κάτω μέρος του ρούχου, το οποίο ανέμιζε σε ορισμένες λήψεις. «Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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