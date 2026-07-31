Ζεντάγια για τον Τομ Χόλαντ: Είναι ο καλύτερός μου φίλος, είναι προνόμιο να μεγαλώνουμε μαζί
Ζεντάγια για τον Τομ Χόλαντ: Είναι ο καλύτερός μου φίλος, είναι προνόμιο να μεγαλώνουμε μαζί
Η ηθοποιός μίλησε για τον αρραβωνιαστικό της στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο
Ως τον καλύτερό της φίλο χαρακτήρισε η Ζεντάγια τον Τομ Χολαντκαι εξήγησε πως θεωρεί προνόμιο το γεγονός ότι πορεύονται μαζί, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και επαγγελματικά.
Η 29χρονη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στο MTV UK στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο με τον οποίο νιώθει ότι μεγάλωσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια, δεν δίστασε να αναφερθεί στον αρραβωνιαστικό της. «Λοιπόν, ο Τομ, φυσικά, ο καλύτερός μου φίλος. Το να μπορώ να κάνω αυτές τις ταινίες μαζί του είναι προνόμιο και μου αρέσει να εξελισσόμαστε μαζί και να τον βλέπω. Είναι ο καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
Η σχέση της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming το 2016, όταν οι δυο τους επιλέχθηκαν για τους ρόλους της MJ και του Πίτερ Πάρκερ. Για αρκετά χρόνια επέμεναν πως ήταν μόνο φίλοι, παρά τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι, μέχρι που τον Ιούλιο του 2021 φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται μέσα σε αυτοκίνητο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.
Παρότι κατά καιρούς μοιράζονται μικρές στιγμές από την κοινή τους ζωή, οι δύο ηθοποιοί έχουν επιλέξει να διατηρούν την προσωπική τους σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις αρχές του 2025, η ηθοποιός πυροδότησε φήμες αρραβώνα όταν εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε στη Ζεντάγια ως «η σύζυγός μου» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε βρετανικό podcast. Σε άλλη του δήλωση είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για εκείνη, λέγοντας πως είναι ο άνθρωπος που του χαρίζει την περισσότερη ηρεμία. Το ζευγάρι πρωταγωνιστεί ξανά μαζί στο Spider-Man: Brand New Day, επιστρέφοντας στη σειρά ταινιών από την οποία ξεκίνησε τόσο η κινηματογραφική όσο και η προσωπική τους κοινή πορεία.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η 29χρονη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στο MTV UK στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο με τον οποίο νιώθει ότι μεγάλωσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια, δεν δίστασε να αναφερθεί στον αρραβωνιαστικό της. «Λοιπόν, ο Τομ, φυσικά, ο καλύτερός μου φίλος. Το να μπορώ να κάνω αυτές τις ταινίες μαζί του είναι προνόμιο και μου αρέσει να εξελισσόμαστε μαζί και να τον βλέπω. Είναι ο καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
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Η σχέση της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming το 2016, όταν οι δυο τους επιλέχθηκαν για τους ρόλους της MJ και του Πίτερ Πάρκερ. Για αρκετά χρόνια επέμεναν πως ήταν μόνο φίλοι, παρά τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι, μέχρι που τον Ιούλιο του 2021 φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται μέσα σε αυτοκίνητο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.
Παρότι κατά καιρούς μοιράζονται μικρές στιγμές από την κοινή τους ζωή, οι δύο ηθοποιοί έχουν επιλέξει να διατηρούν την προσωπική τους σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις αρχές του 2025, η ηθοποιός πυροδότησε φήμες αρραβώνα όταν εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε στη Ζεντάγια ως «η σύζυγός μου» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε βρετανικό podcast. Σε άλλη του δήλωση είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για εκείνη, λέγοντας πως είναι ο άνθρωπος που του χαρίζει την περισσότερη ηρεμία. Το ζευγάρι πρωταγωνιστεί ξανά μαζί στο Spider-Man: Brand New Day, επιστρέφοντας στη σειρά ταινιών από την οποία ξεκίνησε τόσο η κινηματογραφική όσο και η προσωπική τους κοινή πορεία.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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