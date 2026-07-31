Η Κέιτ Κάσιντι εξήγησε ότι αφαίρεσε προσωρινά τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν

διευκρινίζοντας πως σκοπεύει να τα κάνει ξανά, αλλά σε διαφορετικό σημείο και με πιο διακριτικό σχέδιο.

ξεκαθάρισε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με το νόημα των τατουάζ, αλλά αποκλειστικά με την αισθητική τους. Όπως είπε, όταν τα έκανε περίμενε να βγει ένα πολύ λεπτό σχέδιο, όμως το αποτέλεσμα

ήταν

πιο έντονο απ' όσο επιθυμούσε.

«

», ανέφερε.

Απαντώντας σε σχόλιο που υποστήριξε πως «

» τον τραγουδιστή, η Κέιτ Κάσιντι τόνισε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις, όμως επανέλαβε ότι δεν αφαιρεί τα τατουάζ επειδή έχουν χάσει τη σημασία τους. Όπως είπε, απλώς επιθυμεί να τα ξανακάνει από καλλιτέχνη με εμπειρία στα σχέδια λεπτών γραμμών και σε διαφορετικό σημείο του χεριού της.