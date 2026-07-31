Η Κέιτ Κάσιντι εξήγησε ότι αφαίρεσε προσωρινά τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν
Η Κέιτ Κάσιντι εξήγησε ότι αφαίρεσε προσωρινά τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν
Ο τραγουδιστής πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 και είχε σχέση με την 27χρονη Influencer
Τον λόγο που αφαίρεσε ορισμένα τατουάζ που είχε κάνει στη μνήμη του Λίαμ Πέιν, εξήγησε η Κέιτ Κάσιντι, τονίζοντας ότι η ενέργειά της είναι προσωρινή και διευκρινίζοντας πως σκοπεύει να τα κάνει ξανά, αλλά σε διαφορετικό σημείο και με πιο διακριτικό σχέδιο.
Η 27χρονη Influencer δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ με λέιζερ, εξηγώντας ότι της αρέσει ο συμβολισμός τους, όμως δεν είναι ικανοποιημένη ούτε από το σημείο όπου βρίσκονται ούτε από το αποτέλεσμα. Σε νέο βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ξεκαθάρισε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με το νόημα των τατουάζ, αλλά αποκλειστικά με την αισθητική τους. Όπως είπε, όταν τα έκανε περίμενε να βγει ένα πολύ λεπτό σχέδιο, όμως το αποτέλεσμα ήταν πιο έντονο απ' όσο επιθυμούσε. «Τα τατουάζ αυτά είναι πολύ ξεχωριστά για μένα. Θα τα ξανακάνω, αλλά θα είναι πολύ πιο διακριτικά, με λεπτή γραμμή, όπως αυτά που έχω στο άλλο χέρι, και θα τα μεταφέρω λίγο πιο κάτω», ανέφερε.
Απαντώντας σε σχόλιο που υποστήριξε πως «δεν αγαπά πια» τον τραγουδιστή, η Κέιτ Κάσιντι τόνισε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις, όμως επανέλαβε ότι δεν αφαιρεί τα τατουάζ επειδή έχουν χάσει τη σημασία τους. Όπως είπε, απλώς επιθυμεί να τα ξανακάνει από καλλιτέχνη με εμπειρία στα σχέδια λεπτών γραμμών και σε διαφορετικό σημείο του χεριού της.
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο που δημοσίευσε αρχικά, φαίνεται να αφαιρεί ένα ζευγάρι φτερών αγγέλου από τα δάχτυλά της, καθώς και τον αριθμό «4». Παράλληλα, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε ότι αφαιρεί και το «444», γράφοντας: «Αποφάσισα να αφαιρέσω κάποια τατουάζ που δεν έγιναν καλά. Θα τα ξανακάνω στο μέλλον».
Η Κάσιντι είχε κάνει τα φτερά αγγέλου περίπου δύο μήνες μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.
Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο αριθμός «444», τον οποίο το ζευγάρι θεωρούσε συμβολικό. Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η Ιnfluencer είχε αποκαλύψει ένα ιδιόχειρο σημείωμά του, στο οποίο έγραφε πως σχεδίαζαν να παντρευτούν μέσα σε έναν χρόνο και ανέφερε τη φράση: «Εγώ και η Κέιτ θα παντρευτούμε μέσα σε έναν χρόνο/αρραβωνιασμένοι και μαζί για πάντα 444».
Η 27χρονη Influencer δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ με λέιζερ, εξηγώντας ότι της αρέσει ο συμβολισμός τους, όμως δεν είναι ικανοποιημένη ούτε από το σημείο όπου βρίσκονται ούτε από το αποτέλεσμα. Σε νέο βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ξεκαθάρισε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με το νόημα των τατουάζ, αλλά αποκλειστικά με την αισθητική τους. Όπως είπε, όταν τα έκανε περίμενε να βγει ένα πολύ λεπτό σχέδιο, όμως το αποτέλεσμα ήταν πιο έντονο απ' όσο επιθυμούσε. «Τα τατουάζ αυτά είναι πολύ ξεχωριστά για μένα. Θα τα ξανακάνω, αλλά θα είναι πολύ πιο διακριτικά, με λεπτή γραμμή, όπως αυτά που έχω στο άλλο χέρι, και θα τα μεταφέρω λίγο πιο κάτω», ανέφερε.
Απαντώντας σε σχόλιο που υποστήριξε πως «δεν αγαπά πια» τον τραγουδιστή, η Κέιτ Κάσιντι τόνισε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις, όμως επανέλαβε ότι δεν αφαιρεί τα τατουάζ επειδή έχουν χάσει τη σημασία τους. Όπως είπε, απλώς επιθυμεί να τα ξανακάνει από καλλιτέχνη με εμπειρία στα σχέδια λεπτών γραμμών και σε διαφορετικό σημείο του χεριού της.
Δείτε το βίντεο
@kateecass
Replying to @Sammi Herrera🥀🖤♬ original sound - Kateecass
@kateecass
end of an era♬ original sound - Kateecass
Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο αριθμός «444», τον οποίο το ζευγάρι θεωρούσε συμβολικό. Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η Ιnfluencer είχε αποκαλύψει ένα ιδιόχειρο σημείωμά του, στο οποίο έγραφε πως σχεδίαζαν να παντρευτούν μέσα σε έναν χρόνο και ανέφερε τη φράση: «Εγώ και η Κέιτ θα παντρευτούμε μέσα σε έναν χρόνο/αρραβωνιασμένοι και μαζί για πάντα 444».
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