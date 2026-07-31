Karol G: Θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή και την τραβούσε επίμονα την ώρα της συναυλίας της, δείτε βίντεο
Karol G: Θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή και την τραβούσε επίμονα την ώρα της συναυλίας της, δείτε βίντεο
Άντρες της ασφάλειας απομάκρυναν τον θαυμαστή, ενώ η τραγουδίστρια συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της
Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Karol G, όταν ένας θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή και την τραβούσε επίμονα ενώ εκείνη τραγουδούσε.
Το περιστατικό συνέβη στο Τορόντο, την Τετάρτη 29 Ιουλίου και σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άντρας φαίνεται αρχικά να πιάνει το χέρι της τραγουδίστριας.
Στη συνέχεια, στάθηκε πολύ κοντά της και άρχισε να χορεύει δίπλα της, ενώ επιχείρησε να πιάσει και το μικρόφωνό της. Τότε, άντρες της ασφάλειας επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τον θεατή από τη σκηνή και ακινητοποιώντας τον, πριν το περιστατικό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Δείτε το βίντεο
Παρά την αναστάτωση, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε την ερμηνεία της χωρίς να διακόψει τη συναυλία. Η Karol G πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την παγκόσμια περιοδεία της «Viajando Por El Mundo Tropitour».
Το περιστατικό συνέβη στο Τορόντο, την Τετάρτη 29 Ιουλίου και σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άντρας φαίνεται αρχικά να πιάνει το χέρι της τραγουδίστριας.
Στη συνέχεια, στάθηκε πολύ κοντά της και άρχισε να χορεύει δίπλα της, ενώ επιχείρησε να πιάσει και το μικρόφωνό της. Τότε, άντρες της ασφάλειας επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τον θεατή από τη σκηνή και ακινητοποιώντας τον, πριν το περιστατικό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Δείτε το βίντεο
Παρά την αναστάτωση, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε την ερμηνεία της χωρίς να διακόψει τη συναυλία. Η Karol G πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την παγκόσμια περιοδεία της «Viajando Por El Mundo Tropitour».
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