Αλεξάνδρα Νίκα: Ήταν αγχωμένη, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία, είπε ο πατέρας της για τη γέννηση της εγγονής του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ήταν αγχωμένη, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία, είπε ο πατέρας της για τη γέννηση της εγγονής του
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους
Τα συναισθήματά του για τη γέννηση της εγγονής του προσπάθησε να περιγράψει ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, αναφέροντας παράλληλα ότι η κόρη του ήταν αγχωμένη κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Την Τρίτη έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος σχολιάζοντας πως η οικογένειά τους βιώνει πολύ όμορφες στιγμές με αφορμή τον ερχομό του νέου μέλους στη ζωή.
Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η εγγονή του θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντας Πατέρα: «Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα».
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Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε τη Δευτέρα στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Αφότου έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση, ο μαιευτήρας γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό. Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024.
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Την Τρίτη έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος σχολιάζοντας πως η οικογένειά τους βιώνει πολύ όμορφες στιγμές με αφορμή τον ερχομό του νέου μέλους στη ζωή.
Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η εγγονή του θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντας Πατέρα: «Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα».
Δείτε το βίντεο
Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε τη Δευτέρα στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Αφότου έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση, ο μαιευτήρας γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό. Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024.
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