Κώστας Χαρδαβέλλας: Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος, ένας παιδικός χαρακτήρας, είπε ο γιος του
Κώστας Χαρδαβέλλας: Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος, ένας παιδικός χαρακτήρας, είπε ο γιος του
Δεν ήταν αυτό που θα αποκαλούσες στερεοτυπικά «ο αυστηρός μπαμπάς», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας
Ως έναν τρυφερό άνθρωπο που θύμιζε παιδί χαρακτήρισε τον Κώστα Χαρδαβέλλα ο γιος του.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας περιέγραψε τη σχέση του με τον αείμνηστο δημοσιογράφο, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024 στα 79 του χρόνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υιοθετούσε το στερεότυπο του «αυστηρού πατέρα». Αντιθέτως, άφηνε το παιδί του ελεύθερο να ακολουθήσει τις επιλογές του και να αναλάβει τυχόν συνέπειες.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος και ένας πάρα πολύ παιδικός χαρακτήρας. Δεν ήταν αυτό που θα αποκαλούσες στερεοτυπικά “ο αυστηρός μπαμπάς”. Ήτανε πολύ της άποψης ότι “κάν’ ό,τι θέλεις, φάε τα μούτρα σου αν χρειαστεί, θα μάθεις από αυτό”. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι γιοι με τους πατεράδες τους το έχουν αυτό. Είναι το πώς εκφράζουν πολλές φορές την αγάπη».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γιος του εκλιπόντος δημοσιογράφου έκανε μία αναφορά στη μητέρα του, τη Μαρία Παναγοπούλου, τονίζοντας πως ο ένας στήριξε τον άλλο για να αντιμετωπίσουν την απώλειά του. «Σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου γιατί έτσι κάνεις σε μία οικογένεια. Για πάρα πολλά πράγματα που έκανε ο πατέρας μου, σε μεγάλο βαθμό τον είχε στηρίξει εκείνη», σημείωσε.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας περιέγραψε τη σχέση του με τον αείμνηστο δημοσιογράφο, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024 στα 79 του χρόνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υιοθετούσε το στερεότυπο του «αυστηρού πατέρα». Αντιθέτως, άφηνε το παιδί του ελεύθερο να ακολουθήσει τις επιλογές του και να αναλάβει τυχόν συνέπειες.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος και ένας πάρα πολύ παιδικός χαρακτήρας. Δεν ήταν αυτό που θα αποκαλούσες στερεοτυπικά “ο αυστηρός μπαμπάς”. Ήτανε πολύ της άποψης ότι “κάν’ ό,τι θέλεις, φάε τα μούτρα σου αν χρειαστεί, θα μάθεις από αυτό”. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι γιοι με τους πατεράδες τους το έχουν αυτό. Είναι το πώς εκφράζουν πολλές φορές την αγάπη».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γιος του εκλιπόντος δημοσιογράφου έκανε μία αναφορά στη μητέρα του, τη Μαρία Παναγοπούλου, τονίζοντας πως ο ένας στήριξε τον άλλο για να αντιμετωπίσουν την απώλειά του. «Σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου γιατί έτσι κάνεις σε μία οικογένεια. Για πάρα πολλά πράγματα που έκανε ο πατέρας μου, σε μεγάλο βαθμό τον είχε στηρίξει εκείνη», σημείωσε.
