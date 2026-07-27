Πορτογαλία: Μπλόκο σε 2,6 τόνους κοκαΐνης αξίας 500 εκατ. ευρώ

Περισσότεροι από 2,6 τόνοι κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία λιανικής πώλησης 500 εκατ. ευρώ, κατασχέθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27/07 η ιταλική οικονομική αστυνομία.Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ένα «υπερταχύπλοο φουσκωτό σκάφος ανοικτής θαλάσσης», το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως από διακινητές για την περισυλλογή παράνομων φορτίων που ρίχνονται στη θάλασσα από μεγάλα πλοία προερχόμενα από τη Νότια Αμερική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Guardia di Finanza.Οι τέσσερις επιβαίνοντες στο σκάφος συνελήφθησαν. Πρόκειται για δύο Ισπανούς, έναν κάτοικο του Γιβραλτάρ και έναν Αλβανό που διαμένει στην Ιταλία.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ισπανικές και τις πορτογαλικές αρχές, ενώ τον συντονισμό των ερευνών είχε η εισαγγελία της Μπρέσια, στη βόρεια Ιταλία.«Η αξία της κοκαΐνης στη χονδρική αγορά εκτιμάται σε περίπου 78 εκατ. ευρώ. Εφόσον έφτανε στον προορισμό της και νοθευόταν για να διατεθεί στη λιανική, θα μπορούσε να αποφέρει συνολικά έσοδα περίπου 500 εκατ. ευρώ», ανέφερε η ανακοίνωση.Πηγή: Reuters