Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του



Οι ερωτικές στιγμές του Βίνι στο σούπερ γιοτ που έφεραν αντιδράσεις

Το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης TMC ανέφερε ότι ο Βίνι υποβλήθηκε σε επέμβαση «εναρμόνισης» του πηγουνιού στη Γκοϊάνια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μια φωτογραφία με τον δερματολόγο Δρ. Αλεσάντρο Αλαρκάο, το πηγούνι του Βινίσιους ήταν ορατά διαφορετικό και πιο καθορισμένο σε σύγκριση με πριν, κάτι που τον καθιστά... άλλον άνθρωπο.Αν και δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος για μια τέτοια επέμβαση, μπορεί να ξεπερνά μέχρι και τις 15.000 ευρώ ανάλογα με τη θεραπεία. Μάλιστα, είναι εμφανές ότι σε κάποιες φωτογραφίες προσπαθεί να κρύψει το πηγούνι του. Τόσο σε μια selfie που ανάρτησε, όσο και σε μια ακόμα φωτογραφία με τη σύντροφό του.Η νέα του εμφάνιση έρχεται την ώρα που επιβεβαίωσε ότι η σχέση του με τη Βιρτζίνια έχει ξαναρχίσει. Εκείνη είχε ανακοινώσει τον χωρισμό τους πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έβγαιναν μαζί με διαλείμματα από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται μαζί το 2025. Φαίνεται όμως ότι έχουν επανασυνδεθεί πλήρως, καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί σε ένα σούπερ γιοτ αυτό το μήνα.Ο Βίνι Τζούνιορ προκάλεσε σάλο στη χώρα του, όταν, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της influencer, ντυμένης με μπικίνι, να κάθεται στα γόνατά του. Ο αστέρας των «Λος Μπλάνκος» σκόραρε τέσσερις φορές στις ΗΠΑ, αλλά δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στους νοκ-άουτ, καθώς η Βραζιλία υπέστη ταπεινωτική ήττα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.Δέχτηκε επίσης κριτική επειδή δεν ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι εναντίον της Νορβηγίας, το οποίο έχασε ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, ενώ το σκορ ήταν ακόμα 0-0. Και η οργή εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν μόνο ένας από τους παίκτες της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι επέστρεψε στη Βραζιλία για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.