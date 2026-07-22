Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
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Βινίσιους Βινίσιους Τζούνιορ Αισθητική Βραζιλία

Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του

Σε αρκετές φωτογραφίες προσπαθεί να κρύψει το μισό του πρόσωπο, ωστόσο η διαφορά είναι κάτι παραπάνω από εμφανής

Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
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Ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι από τους πιο αναγνωρίσουμε αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.  Μπορεί να αποχαιρέτησε νωρίς το Μουντιάλ καθώς Βραζιλία αποκλείστηκε στους «16» από τη Νορβηγία, αλλά πλέον απολαμβάνει τις διακοπές του. Για τους ποδοσφαιριστές οι διακοπές δεν είναι μόνο ευκαιρία για χαλάρωση, αλλά και ευκαιρία για να κάνουν πράγματα που απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Πολλοί όταν ξεκινά η άδειά τους, κάνουν τατουάζ -καθώς δεν γίνεται όσο είναι σε εξέλιξη οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τους- άλλοι κάνουν αισθητικές επεμβάσεις. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βραζιλίας, φαίνεται πως υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πηγούνι του και το αποτέλεσμα είναι τόσο διαφορετικό που κανείς δεν μπορεί να καταλήξει αν οι φωτογραφίες που διακινούνται στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι αληθινές ή προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. 





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Ο 26χρονος, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, φέρεται να υποβλήθηκε σε αισθητική επέμβαση στο πηγούνι του και παρουσίασε τα αποτελέσματα στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επέμβαση, κατά τα εγκαίνια του γυμναστηρίου της συντρόφου του Βιρτζίνια Φονσέκα στη Γκοϊάνια της Βραζιλίας.


Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί, ενώ η Βιρτζίνια δημοσίευσε: «Άλλο ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα! Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν να μας υποστηρίξουν σε αυτή την ξεχωριστή μέρα και ελπίζω όλοι σας από τη Γκοϊάνια να γυμναστείτε μαζί μας».


Το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης TMC ανέφερε ότι ο Βίνι υποβλήθηκε σε επέμβαση «εναρμόνισης» του πηγουνιού στη Γκοϊάνια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μια φωτογραφία με τον δερματολόγο Δρ. Αλεσάντρο Αλαρκάο, το πηγούνι του Βινίσιους ήταν ορατά διαφορετικό και πιο καθορισμένο σε σύγκριση με πριν, κάτι που τον καθιστά... άλλον άνθρωπο. 


Αν και δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος για μια τέτοια επέμβαση, μπορεί να ξεπερνά μέχρι και τις 15.000 ευρώ ανάλογα με τη θεραπεία. Μάλιστα, είναι εμφανές ότι σε κάποιες φωτογραφίες προσπαθεί να κρύψει το πηγούνι του. Τόσο σε μια selfie που ανάρτησε, όσο και σε μια ακόμα φωτογραφία με τη σύντροφό του.

Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του


Οι ερωτικές στιγμές του Βίνι στο σούπερ γιοτ που έφεραν αντιδράσεις

Η νέα του εμφάνιση έρχεται την ώρα που επιβεβαίωσε ότι η σχέση του με τη Βιρτζίνια έχει ξαναρχίσει. Εκείνη είχε ανακοινώσει τον χωρισμό τους πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έβγαιναν μαζί με διαλείμματα από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται μαζί το 2025. Φαίνεται όμως ότι έχουν επανασυνδεθεί πλήρως, καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί σε ένα σούπερ γιοτ αυτό το μήνα.


Ο Βίνι Τζούνιορ προκάλεσε σάλο στη χώρα του, όταν, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της influencer, ντυμένης με μπικίνι, να κάθεται στα γόνατά του. Ο αστέρας των «Λος Μπλάνκος» σκόραρε τέσσερις φορές στις ΗΠΑ, αλλά δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στους νοκ-άουτ, καθώς η Βραζιλία υπέστη ταπεινωτική ήττα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Δέχτηκε επίσης κριτική επειδή δεν ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι εναντίον της Νορβηγίας, το οποίο έχασε ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, ενώ το σκορ ήταν ακόμα 0-0. Και η οργή εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν μόνο ένας από τους παίκτες της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι επέστρεψε στη Βραζιλία για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Η σύντροφος του Βινίσιους, Βιρτζίνια Φονσέκα:

Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
31 ΣΧΟΛΙΑ

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