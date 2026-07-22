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Ο Βινίσιους είναι... ένας άλλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αισθητική επέμβαση δείχνει την αλλαγή στο πρόσωπό του
Σε αρκετές φωτογραφίες προσπαθεί να κρύψει το μισό του πρόσωπο, ωστόσο η διαφορά είναι κάτι παραπάνω από εμφανής
Πολλοί όταν ξεκινά η άδειά τους, κάνουν τατουάζ -καθώς δεν γίνεται όσο είναι σε εξέλιξη οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τους- άλλοι κάνουν αισθητικές επεμβάσεις. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βραζιλίας, φαίνεται πως υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πηγούνι του και το αποτέλεσμα είναι τόσο διαφορετικό που κανείς δεν μπορεί να καταλήξει αν οι φωτογραφίες που διακινούνται στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι αληθινές ή προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.
🚨 Vini Jr. underwent a CHIN AUGMENTATION surgery in Brazil yesterday and now looks completely different. 🤯— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 21, 2026
I hope he kept the receipt. 🧾
🗞️ @tmcesporte pic.twitter.com/o3VIl2sVd5
E o milagreiro chama DR Alessandro Alarcao! Respeita o homem pic.twitter.com/zrOfJl36FN— Nat (@ZeF_2026) July 20, 2026
Agora em vídeo, o novo rosto do Vini Jr.— MatheusFla (@_matheusfla) July 21, 2026
Completamente diferente.
Surreal. pic.twitter.com/4lfGuFXBJd
Ο 26χρονος, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, φέρεται να υποβλήθηκε σε αισθητική επέμβαση στο πηγούνι του και παρουσίασε τα αποτελέσματα στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επέμβαση, κατά τα εγκαίνια του γυμναστηρίου της συντρόφου του Βιρτζίνια Φονσέκα στη Γκοϊάνια της Βραζιλίας.
#Zona3Deportes | ⚽🔥👀— Zona3Deportes (@Zona3Deportes) July 21, 2026
Vinícius Jr. pasa por quirófano en plenas vacaciones.
📌 Tras la eliminación de Brasil en octavos frente a Noruega, el jugador del Real Madrid decidió someterse a una armonización de mentón en Goiânia.
📌 El procedimiento estuvo a cargo del reconocido… pic.twitter.com/xHds1tUq8X
Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί, ενώ η Βιρτζίνια δημοσίευσε: «Άλλο ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα! Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν να μας υποστηρίξουν σε αυτή την ξεχωριστή μέρα και ελπίζω όλοι σας από τη Γκοϊάνια να γυμναστείτε μαζί μας».
É oficial! ❤️ Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram a reconciliação ao trocarem beijos durante a inauguração da primeira academia da influenciadora, em Goiânia.— Quem (@quem) July 20, 2026
📸: BrazilNews pic.twitter.com/zCq4JAzQjy
Vini Jr. has undergone a 'chin harmonisation' procedure pic.twitter.com/J2UeAmKXJY— ESPN UK (@ESPNUK) July 21, 2026
Το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης TMC ανέφερε ότι ο Βίνι υποβλήθηκε σε επέμβαση «εναρμόνισης» του πηγουνιού στη Γκοϊάνια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μια φωτογραφία με τον δερματολόγο Δρ. Αλεσάντρο Αλαρκάο, το πηγούνι του Βινίσιους ήταν ορατά διαφορετικό και πιο καθορισμένο σε σύγκριση με πριν, κάτι που τον καθιστά... άλλον άνθρωπο.
acabei de ler que o Vini Jr e a Virgínia são a Xuxa e o Pelé da nova geração, mds… pic.twitter.com/RoA8ArIkPh— ☙ (@layzhis) July 21, 2026
Αν και δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος για μια τέτοια επέμβαση, μπορεί να ξεπερνά μέχρι και τις 15.000 ευρώ ανάλογα με τη θεραπεία. Μάλιστα, είναι εμφανές ότι σε κάποιες φωτογραφίες προσπαθεί να κρύψει το πηγούνι του. Τόσο σε μια selfie που ανάρτησε, όσο και σε μια ακόμα φωτογραφία με τη σύντροφό του.
Vini Jr. with his girlfriend today. ❤️ pic.twitter.com/Jd28EHYCIz— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 22, 2026
Η νέα του εμφάνιση έρχεται την ώρα που επιβεβαίωσε ότι η σχέση του με τη Βιρτζίνια έχει ξαναρχίσει. Εκείνη είχε ανακοινώσει τον χωρισμό τους πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έβγαιναν μαζί με διαλείμματα από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται μαζί το 2025. Φαίνεται όμως ότι έχουν επανασυνδεθεί πλήρως, καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί σε ένα σούπερ γιοτ αυτό το μήνα.
Οι ερωτικές στιγμές του Βίνι στο σούπερ γιοτ που έφεραν αντιδράσεις
Direto e reto!🚨 Durante o Fofocalizando desta sexta-feira, dia 17, Matheus Baldi saiu em defesa de Vini Jr. após o jornal britânico The Sun repercutir a viagem do jogador com Virginia Fonseca logo depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.— Canal Matheus Baldi (@MatheusBaldiofc) July 17, 2026
O apresentador… pic.twitter.com/19ouifnqsm
Ο Βίνι Τζούνιορ προκάλεσε σάλο στη χώρα του, όταν, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της influencer, ντυμένης με μπικίνι, να κάθεται στα γόνατά του. Ο αστέρας των «Λος Μπλάνκος» σκόραρε τέσσερις φορές στις ΗΠΑ, αλλά δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στους νοκ-άουτ, καθώς η Βραζιλία υπέστη ταπεινωτική ήττα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Δέχτηκε επίσης κριτική επειδή δεν ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι εναντίον της Νορβηγίας, το οποίο έχασε ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, ενώ το σκορ ήταν ακόμα 0-0. Και η οργή εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν μόνο ένας από τους παίκτες της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι επέστρεψε στη Βραζιλία για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.
Η σύντροφος του Βινίσιους, Βιρτζίνια Φονσέκα:
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