Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος

Ποιος είναι ο νέος Προκαθήμενος και ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει

Καναδά.



Η εκλογή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Φανάρι, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα, που αποδίδει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ενίσχυση των εκκλησιαστικών επαρχιών της Βόρειας Αμερικής και ειδικότερα της Αρχιεπισκοπής Καναδά, μιας από τις πλέον δραστήριες εκκλησιαστικές περιφέρειες της Ορθοδοξίας στη Διασπορά.







Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά με αριθμούς Η Αρχιεπισκοπή Καναδά συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός Ευρώπης. Υπάγεται απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο και αποτελεί το πνευματικό κέντρο δεκάδων ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων που είναι διάσπαρτες σε ολόκληρο τον Καναδά, από τη Βρετανική Κολομβία μέχρι τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ.



Σημειώνεται, ότι η οργανωμένη ελληνική παρουσία στον Καναδά ξεκινά ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες ομογενειακές κοινότητες της Βόρειας Αμερικής. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, στο Βανκούβερ, στην Οτάβα, στο Έντμοντον και στο Κάλγκαρι, όπου οι ορθόδοξες κοινότητες αποτελούν εδώ και δεκαετίες σημαντικούς πυρήνες της ελληνικής παρουσίας - σήμερα, οι ελληνικής καταγωγής πολίτες υπολογίζονται σε περισσότερους από 250.000.







Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης.



Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην ιστορική Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος.

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Η διακονία του στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής υπήρξε πολυετής. Υπηρέτησε σε σημαντικές ενορίες, μεταξύ των οποίων η ιστορική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Αικατερίνης στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.



Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου της Μητρόπολης Σαν Φρανσίσκο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διοίκηση μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας με μεγάλη γεωγραφική έκταση και πολυάριθμες κοινότητες.



Το 2014 εξελέγη Επίσκοπος Μηδείας και σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 2023, εξελέγη ομόφωνα Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, όπου ανέπτυξε έντονη ποιμαντική και κοινωνική δραστηριότητα.



Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον Ελληνισμό της Διασποράς σηματοδότησε η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, ( Νιου Τζέρσεϊ ) Απόστολο, νέο Αρχιεπίσκοπο Η εκλογή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Φανάρι, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα, που αποδίδει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ενίσχυση των εκκλησιαστικών επαρχιών της Βόρειας Αμερικής και ειδικότερα της Αρχιεπισκοπής Καναδά, μιας από τις πλέον δραστήριες εκκλησιαστικές περιφέρειες της Ορθοδοξίας στη Διασπορά.Η επιλογή του Μητροπολίτη Απόστολου θεωρείται από εκκλησιαστικούς κύκλους ως επιλογή συνέχειας αλλά και ανανέωσης. Πρόκειται για έναν ιεράρχη με βαθιά γνώση της ζωής των ελληνικών κοινοτήτων της Βόρειας Αμερικής, σημαντική διοικητική εμπειρία και έντονη ποιμαντική παρουσία, στοιχεία που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά σε μια περίοδο, κατά την οποία οι ορθόδοξες κοινότητες καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, χωρίς να απολέσουν τον ιστορικό και πνευματικό τους χαρακτήρα.Η Αρχιεπισκοπή Καναδά συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός Ευρώπης. Υπάγεται απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο και αποτελεί το πνευματικό κέντρο δεκάδων ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων που είναι διάσπαρτες σε ολόκληρο τον Καναδά, από τη Βρετανική Κολομβία μέχρι τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ.Σημειώνεται, ότι η οργανωμένη ελληνική παρουσία στον Καναδά ξεκινά ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες ομογενειακές κοινότητες της Βόρειας Αμερικής. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, στο Βανκούβερ, στην Οτάβα, στο Έντμοντον και στο Κάλγκαρι, όπου οι ορθόδοξες κοινότητες αποτελούν εδώ και δεκαετίες σημαντικούς πυρήνες της ελληνικής παρουσίας - σήμερα, οι ελληνικής καταγωγής πολίτες υπολογίζονται σε περισσότερους από 250.000.Στην Αρχιεπισκοπή Καναδά εντάσσονται δεκάδες ενορίες και ιεραποστολικές κοινότητες σε όλες τις καναδικές επαρχίες. Εκτός από χώροι λατρείας, οι ενορίες αποτελούν πυρήνες κοινωνικής συνοχής, πολιτισμού και εκπαίδευσης, καθώς γύρω από τις εκκλησίες λειτουργούν ελληνικά σχολεία, προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, πολιτιστικοί σύλλογοι, φιλανθρωπικές οργανώσεις και δράσεις νεολαίας. Κατά συνέπεια, λειτουργούν ως χώροι διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορικής μνήμης και των πολιτιστικών παραδόσεων, αποτελώντας σημείο αναφοράς ακόμη και για τις τρίτες και τέταρτες γενιές των Ελλήνων μεταναστών, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο.Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης.Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην ιστορική Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος.Ακολούθησαν σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Boston University των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπειρία που του επέτρεψε να γνωρίσει σε βάθος τόσο την αμερικανική κοινωνία όσο και τις ανάγκες της ελληνικής ομογένειας.Η διακονία του στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής υπήρξε πολυετής. Υπηρέτησε σε σημαντικές ενορίες, μεταξύ των οποίων η ιστορική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Αικατερίνης στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου της Μητρόπολης Σαν Φρανσίσκο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διοίκηση μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας με μεγάλη γεωγραφική έκταση και πολυάριθμες κοινότητες.Το 2014 εξελέγη Επίσκοπος Μηδείας και σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 2023, εξελέγη ομόφωνα Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, όπου ανέπτυξε έντονη ποιμαντική και κοινωνική δραστηριότητα.

Όσοι έχουν συνεργαστεί με τον Μητροπολίτη Απόστολο κάνουν λόγο για έναν ιεράρχη χαμηλών τόνων, με έμφαση στην προσωπική επικοινωνία και την καθημερινή παρουσία στις ενορίες. Η πολυετής διακονία του στις Ηνωμένες Πολιτείες τού επέτρεψε να γνωρίσει σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής ομογένειας, ενώ η διοικητική εμπειρία που απέκτησε ως Πρωτοσύγκελλος και αργότερα ως Μητροπολίτης θεωρείται σημαντικό εφόδιο για τη νέα αποστολή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ακαδημαϊκή του διαδρομή, καθώς οι σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έφεραν σε επαφή με τη σύγχρονη θεολογική σκέψη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.



Η στρατηγική σημασία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις για το νέο Αρχιεπίσκοπο Η εκλογή ενός Αρχιεπισκόπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ξεπερνά το πλαίσιο μίας απλής διοικητικής διαδικασίας. Η απόφαση λαμβάνεται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδριάζει υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και αξιολογεί τόσο τα πνευματικά όσο και τα διοικητικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των μεγάλων εκκλησιαστικών επαρχιών της Διασποράς, όπως ο Καναδάς, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη γνώση της ζωής των ομογενειακών κοινοτήτων, στην εμπειρία διοίκησης πολυάριθμων ενοριών, στην ικανότητα συνεργασίας με κληρικούς και λαϊκούς αλλά και στην εκπροσώπηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.



Εκκλησιαστικοί παρατηρητές επισημαίνουν, ότι η επιλογή του Μητροπολίτη Απόστολου εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική του Φαναρίου να αναθέτει σημαντικές εκκλησιαστικές επαρχίες σε ιεράρχες με μακρά εμπειρία στη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχεια της ποιμαντικής παρουσίας του Οικουμενικού Θρόνου.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάληψη της ηγεσίας της Αρχιεπισκοπής Καναδά συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τις εκκλησίες της Διασποράς. Ειδικότερα, οι δημογραφικές εξελίξεις, η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των νεότερων γενεών στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Βόρειας Αμερικής, η ανάγκη διατήρησης της ελληνικής γλώσσας αλλά και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη ποιμαντική, αποτελούν ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της Αρχιεπισκοπής Καναδά.



Παράλληλα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος καλείται να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των κατά τόπους κοινοτήτων, να στηρίξει τις οικογένειες και τους νέους, να ενδυναμώσει τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων και να συνεχίσει το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.



Εξίσου σημαντικός θεωρείται ο ρόλος της Αρχιεπισκοπής στον διαθρησκειακό διάλογο, καθώς ο Καναδάς αποτελεί μία από τις πλέον πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτικές χώρες του κόσμου, όπου η συνεργασία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής.