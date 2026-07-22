Στη ΛΑΣΚ και επίσημα ο Λιούμπισιτς, δανεικός από την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ ΛΑΣΚ Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

Στη ΛΑΣΚ και επίσημα ο Λιούμπισιτς, δανεικός από την ΑΕΚ, δείτε βίντεο

Ο Κροάτης μέσος θα αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, η οποία έχει και οψιόν αγοράς για τον παίκτη

Στη ΛΑΣΚ και επίσημα ο Λιούμπισιτς, δανεικός από την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ στην ΛΑΣΚ.

Ο 27χρονος Κροάτης μέσος θα παίζει την επόμενη σεζόν με τους πρωταθλητές Αυστρίας, που έχουν και οψιόν αγοράς για την απόκτησή του. 

Ο Λιούμπισιτς θα αγωνίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 10. 

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις.

Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα» είπε για τη μεταγραφή ο Αθλητικός Διευθυντής της ΛΑΣΚ, Ντίνο Μπούριτς.

Να σημειωθεί πως μεγάλο ρόλο για την απόφαση του Λιούμπισιτς, έπαιξε πως στη ΛΑΣΚ θα βρει προπονητή τον Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Τον είχε προπονητή και στην Ραπίντ Βιέννης.


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