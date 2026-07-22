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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια
Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Στις 16:07 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στο σημείο σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά καίει σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλείται κάποιο σπίτι. Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026
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