Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κεφαλονιά 112

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια
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Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Στις 16:07 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.


Η πυρκαγιά καίει σε περιοχή με  διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλείται κάποιο σπίτι. Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στο σημείο σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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