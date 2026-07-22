Το «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αίθουσες 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία
Το «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αίθουσες 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία
Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «The Prestige» (2006) πρόκειται να επιστρέψει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την πρεμιέρα της, σε νέα έκδοση φιλμ 70 χιλιοστών.
Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν, υποδυόμενοι δύο μάγους της βικτωριανής εποχής, των οποίων η επαγγελματική αντιπαλότητα εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση χωρίς όρια.
Το φιλμ περιλαμβάνει επίσης μια σύντομη, αλλά αξιομνημόνευτη εμφάνιση του Ντέιβιντ Μπόουι στον ρόλο του εφευρέτη Νίκολα Τέσλα, σε μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές παρουσίες του.
Δείτε το τρέιλερ του «The Prestige»
Για τον εορτασμό της 20ής επετείου της, το «The Prestige» θα προβληθεί σε μορφή φιλμ 70 χιλιοστών, ένα φορμάτ που ο Νόλαν έχει επιλέξει για αρκετές από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του.
Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης δήλωσε ενθουσιασμένος για την επανακυκλοφορία της ταινίας. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα επανακυκλοφορήσουν το The Prestige επειδή είναι μια από τις πιο υποτιμημένες ερμηνείες του Μπέιλ» ανέφερε, προσθέτοντας: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα το φέρω σε νέο κοινό». Η επανέκδοση της ταινίας θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Ιανουαρίου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν, υποδυόμενοι δύο μάγους της βικτωριανής εποχής, των οποίων η επαγγελματική αντιπαλότητα εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση χωρίς όρια.
Christopher Nolan’s ‘THE PRESTIGE’ will be re-released in 70mm next January. 🎞️— Complex Pop Culture (@ComplexPop) July 21, 2026
The first ever theatrical re-release for the film. pic.twitter.com/MMI4WhOezj
Δείτε το τρέιλερ του «The Prestige»
Για τον εορτασμό της 20ής επετείου της, το «The Prestige» θα προβληθεί σε μορφή φιλμ 70 χιλιοστών, ένα φορμάτ που ο Νόλαν έχει επιλέξει για αρκετές από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του.
Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης δήλωσε ενθουσιασμένος για την επανακυκλοφορία της ταινίας. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα επανακυκλοφορήσουν το The Prestige επειδή είναι μια από τις πιο υποτιμημένες ερμηνείες του Μπέιλ» ανέφερε, προσθέτοντας: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα το φέρω σε νέο κοινό». Η επανέκδοση της ταινίας θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Ιανουαρίου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα