Το «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αίθουσες 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία
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Κρίστοφερ Νόλαν Ταινία

Το «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αίθουσες 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία

Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν

Το «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αίθουσες 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία
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Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «The Prestige» (2006) πρόκειται να επιστρέψει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την πρεμιέρα της, σε νέα έκδοση φιλμ 70 χιλιοστών.

Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν, υποδυόμενοι δύο μάγους της βικτωριανής εποχής, των οποίων η επαγγελματική αντιπαλότητα εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση χωρίς όρια.

Το φιλμ περιλαμβάνει επίσης μια σύντομη, αλλά αξιομνημόνευτη εμφάνιση του Ντέιβιντ Μπόουι στον ρόλο του εφευρέτη Νίκολα Τέσλα, σε μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές παρουσίες του.

Δείτε το τρέιλερ του «The Prestige»

The Prestige (2006) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Για τον εορτασμό της 20ής επετείου της, το «The Prestige» θα προβληθεί σε μορφή φιλμ 70 χιλιοστών, ένα φορμάτ που ο Νόλαν έχει επιλέξει για αρκετές από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης δήλωσε ενθουσιασμένος για την επανακυκλοφορία της ταινίας. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα επανακυκλοφορήσουν το The Prestige επειδή είναι μια από τις πιο υποτιμημένες ερμηνείες του Μπέιλ» ανέφερε, προσθέτοντας: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα το φέρω σε νέο κοινό». Η επανέκδοση της ταινίας θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Ιανουαρίου του 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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