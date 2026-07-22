Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος οικογένειας στην Κρήτη μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος Ολυμπιακός;», δείτε βίντεο
Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος οικογένειας στην Κρήτη μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος Ολυμπιακός;», δείτε βίντεο
Όταν ένα από τα παιδιά είπε στον Ισπανό παίκτη του Παναθηναϊκού ότι υποστηρίζει τους ερυθρόλευκους εκείνος έκανε για πλάκα κίνηση ότι θα τον πετάξει στη θάλασσα
Στην Κρήτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρίνες του διακοπές μαζί με τον αδερφό του, Γουίλι.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Tik Tok, o παίκτης των πρασίνων, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, φέρεται να δέχθηκε μία πρόσκληση σε ένα σκάφος μιας οικογένειας. Χωρίς δεύτερη σκέψη κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο σκάφος. Στο σκάφος επέβαιναν και δύο παιδιά, τα οποία «τρελάθηκαν» μόλις ο Ισπανός στάθηκε δίπλα τους. Στην αρχή τους ρώτησε στα αγγλικά και στα ελληνικά αν είναι όλοι καλά.
Η μητέρα είπε πως είναι οπαδοί του. Στο τέλος έβγαλε φωτογραφία και με τον πατέρα της οικογένειας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Tik Tok, o παίκτης των πρασίνων, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, φέρεται να δέχθηκε μία πρόσκληση σε ένα σκάφος μιας οικογένειας. Χωρίς δεύτερη σκέψη κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο σκάφος. Στο σκάφος επέβαιναν και δύο παιδιά, τα οποία «τρελάθηκαν» μόλις ο Ισπανός στάθηκε δίπλα τους. Στην αρχή τους ρώτησε στα αγγλικά και στα ελληνικά αν είναι όλοι καλά.
Μετά ο Ισπανός ρώτησε χιουμοριστικά ποιο από τα παιδάκια είναι οπαδός του Ολυμπιακού και ποιο του Παναθηναϊκού. Το ένα παιδί απάντησε πως υποστηρίζει τους ερυθρόλευκους και τότε ο Ισπανός έκανε για πλάκα κίνηση ότι θα τον πετάξει στη θάλασσα. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τους δύο πιτσιρικάδες έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο.
@giorgosstiakakis ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
Η μητέρα είπε πως είναι οπαδοί του. Στο τέλος έβγαλε φωτογραφία και με τον πατέρα της οικογένειας.
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