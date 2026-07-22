Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος οικογένειας στην Κρήτη μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος Ολυμπιακός;», δείτε βίντεο
SPORTS
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σκάφος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος οικογένειας στην Κρήτη μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος Ολυμπιακός;», δείτε βίντεο

Όταν ένα από τα παιδιά είπε στον Ισπανό παίκτη του Παναθηναϊκού ότι υποστηρίζει τους ερυθρόλευκους εκείνος έκανε για πλάκα κίνηση ότι θα τον πετάξει στη θάλασσα

Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος οικογένειας στην Κρήτη μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων: «Ποιος είναι Παναθηναϊκός και ποιος Ολυμπιακός;», δείτε βίντεο
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Στην Κρήτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρίνες του διακοπές μαζί με τον αδερφό του, Γουίλι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Tik Tok, o παίκτης των πρασίνων, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, φέρεται να δέχθηκε μία πρόσκληση σε ένα σκάφος μιας οικογένειας. Χωρίς δεύτερη σκέψη κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο σκάφος. Στο σκάφος επέβαιναν και δύο παιδιά, τα οποία «τρελάθηκαν» μόλις ο Ισπανός στάθηκε δίπλα τους. Στην αρχή τους ρώτησε στα αγγλικά και στα ελληνικά αν είναι όλοι καλά.


@giorgosstiakakis

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Μετά ο Ισπανός ρώτησε χιουμοριστικά ποιο από τα παιδάκια είναι οπαδός του Ολυμπιακού και ποιο του Παναθηναϊκού. Το ένα παιδί απάντησε πως υποστηρίζει τους ερυθρόλευκους και τότε ο Ισπανός έκανε για πλάκα κίνηση ότι θα τον πετάξει στη θάλασσα. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τους δύο πιτσιρικάδες έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο.

Η μητέρα είπε πως είναι οπαδοί του. Στο τέλος έβγαλε φωτογραφία και με τον πατέρα της οικογένειας.
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