Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη
Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη
Όπως σημείωσε, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη
Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι κάθε επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι από εδώ και στο εξής, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν «μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
Όπως σημείωσε, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη.
Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη βομβαρδίσει γέφυρες στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 ημερών των συγκρούσεων, σύμφωνα με το Axios. Η στοχοποίηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιθέσεις στην Τεχεράνη θα σηματοδοτούσαν μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι από εδώ και στο εξής, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν «μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
Όπως σημείωσε, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη.
Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη βομβαρδίσει γέφυρες στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 ημερών των συγκρούσεων, σύμφωνα με το Axios. Η στοχοποίηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιθέσεις στην Τεχεράνη θα σηματοδοτούσαν μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα