Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη

Όπως σημείωσε, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη
45 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι  κάθε επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι από εδώ και στο εξής, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν «μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Όπως σημείωσε, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:
Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη βομβαρδίσει γέφυρες στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 ημερών των συγκρούσεων, σύμφωνα με το Axios. Η στοχοποίηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιθέσεις στην Τεχεράνη θα σηματοδοτούσαν μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
45 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης